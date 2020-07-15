Аллан Сен-Максимен. Родом из дворового футбола

Аллан Сен-Максимен относится к умирающей породе игроков, которые оттачивали свои навыки не в футбольных академиях, а на улице. Он, пожалуй, один из последних уличных футболистов, практически не тренировавшихся в детстве, но регулярно участвовавших в дворовых баталиях со старшими парнями.

В "Ньюкасле" Стива Брюса, играющем в прагматичном стиле со ставкой на крепкую оборону и агрессивную игру в центре поля, игрок вроде Сен-Максимена — нечто совершенно иное. Чертик из табакерки, умелый, быстрый, прямолинейный — он словно радуга, которая раз за разом вырывается из черно-белого мрака на "Сент-Джеймс Парк".



Вы всегда знаете, что он будет делать — финтить, уклоняться от защитников и стремиться пробраться к воротам за счет индивидуальных качеств. Но знать и суметь его остановить — совсем разные вещи. Мяч, как будто приклеен к его ногам, он постоянно готов менять направление движения, сводя с ума защитников. На этом этапе кампании Сен-Максимен — один из самых успешных дриблеров во всей Европе.



Болельщики "Ньюкасла" — особенные в том, что они всегда ждут от похода на стадион не только результата, но и зрелища. Потому нет ничего удивительного в том, что Сен-Максимен стал их любимцем с первой игры. Даже если бы на стадион пришел слепой зритель, он бы легко узнал по характерному гулу момент, когда мяч принимает Аллан Сен-Максимен. Это звук волнения и предвкушения.



"Джорди" всегда любили таких игроков, как Сен-Максимен, — с талантом, но также с индивидуальностью и стилем. Он — индивидуалист, а Ньюкасл — город, который готов поддерживать тех, кто выделяется из толпы. Так было все время в ту пору, что "Ньюкасл" ищет путь возвращения к славным временам.



В Англии говорят, что невозможно понять психотип "джорди", так как жители Ньюкасла ждут от футбола в первую очередь развлечения, а уже потом — результата. Но это не совсем верно. То, чего фанаты "Ньюкасла" действительно хотят, — чтобы команда гордилась черно-белой футболкой точно так же, как ее болельщики. Но кроме этого они хотят идти на игру и наслаждаться футболом, а не страдать. Сен-Максимен — именно тот игрок, который дает ощущение драмы. Он добавляет волшебства выхолощенной игре команды Стива Брюса, и это именно то, чего хотят от похода на стадион истинные "джорди".



Во многих отношениях "Ньюкасл" — идеальная команда для француза. Как команда "Ньюкасл" — функциональная, грубая и решительная машина, играющая в старательный и организованный, но скучный футбол. Но когда вы добавляете к этому такого игрока, как Сен-Максимен, фонарик загорается. В "Ньюкасле" все игроки понимают, насколько важен француз, и позволяют ему играть в свой футбол — делать то, что он умеет лучше всего. Подтверждает важность Аллана и статистика — с ним "Ньюкасл" выиграл в этом сезоне 44% матчей, без него — 9%.



"С самого первого момента как я увидел его, я понял, что болельщики полюбят Аллана", — говорит Стив Брюс. "Он немного другой — очень непредсказуемый, с быстрыми ногами, и против него очень сложно защищаться. Он игрок с характером и может быть сложным, но я люблю его до мелочей — он был прекрасен с того момента, как пришел в клуб, каждый день".



"Ему еще есть, чему учиться. Ему нужно лучше знать, что делать в финальной трети поля, но он особенный талант, и его игра предоставляет те эмоции, которые нужны каждой команде. Мы не были такими уж угрожающими в атаке, но когда появляется Сен-Максимен, мы становимся гораздо опаснее. Он может приводить в бешенство своим индивидуализмом и терять мяч, но вы знаете, что он способен делать то, что другие не могут".



"Он может быть настолько хорошим, насколько он хочет. Он может стать одним из лучших футболистов в мире, если продолжит усердно работать и улучшать некоторые вещи. Он все еще не на вершине, но если он получит немного больше игровой осведомленности тактической выучки, — вау! — вы увидите игрока мирового уровня. Вы не можете натренировать то, что у него есть, — вам просто нужно правильно использовать его лучшие качества на благо команды".



Что делает Сен-Максимена таким опасным? Он танцует с мячом, а не ведет его. Это может показаться странным, но это лучший способ описать его уникальный стиль — он является актом импровизации одного человека. Плавные движения, идеальный тайминг, вес постоянно переносится слева направо, что выводит защитников из равновесия. Он игрок с низким центром тяжести и мощными бедрами, а это значит ему достаточно одного скоростного рывка, чтобы защитники увидели только его номер на футболке. Кроме того, он физически силен, и его непросто сбить с ног.



Защитники могут сколько угодно смотреть видео с финтами Сен-Максимена и думать, что они знают, как справиться с угрозой, исходящей от него. Но основная проблема заключается в том, что когда Аллан получает мяч, он, вероятно, и сам не знает, что будет делать с ним в следующий момент. Всего его финты — это бесконечная импровизация. Именно потому защитникам так сложно справляться с ним. Вы можете загнать его в угол девять раз за игру или даже отобрать мяч, но вы понимаете, что наступит момент в игре, когда вы не сможете поймать его, и Сен-Максимен создаст голевой момент. Кошмар для защитников и источник радости для болельщиков.



"Я научился играть на улице", — объясняет особенность своего стиля Аллан в первом интервью после трансфера из "Ниццы" за 16.5 млн фунтов прошлым летом. "Я начинал там, и, думаю, часть меня все еще играет в дворовой футбол. Когда я получаю мяч, я хочу обыграть ближайшего игрока и играть со свободой, выражая себя. Когда я на поле, я счастлив точно так же, как и в детстве, когда играл с моим братом и друзьями".



"Это было естественно для меня. Мяч был со мной везде — в школе и дома, я был как собака, постоянно играющая с мячом. Я постоянно играл на улице против старших парней. В академии учат принимать мяч одним касанием, двумя, но на улице твоя задача — не потерять мяч, приблизившись с ним к воротам".



"Мой брат был старше меня, и даже когда я ездил в "Сент-Этьен", я играл с мальчиками на два-три года старше меня. Вы должны быть в состоянии делать то, что другие не могут, чтобы выжить в этой среде".



Со своими крашеными волосами, остроконечными дредами и огромной инкрустированной бриллиантом цепочкой Сен-Максимен кажется выходцем из гетто, но на самом деле он рос в достаточно обеспеченной интеллигентной семье. Английский он выучил еще в школе, когда его мама начала разговаривать с сыном только на английском, так как тот озвучил свою мечту играть в Премьер-Лиг после того, как увидел игру Тьерри Анри по телевизору.



Одно из первых, что Сен-Максимен сделал по прибытии в Ньюкасл, — посещение городского банка еды, одного из крупнейших в стране. Ньюкасл-апон-Тайн на самом деле очень бедный город со множеством бездомных и нуждающихся людей, что в целом характерно для северо-востока Англии.



"Я знаю, как мне повезло", — объясняет он. "У меня есть шанс играть в футбол и получить за это хорошее вознаграждение, но не всем повезло так, как мне — жизнь очень переменчива. Это то, о чем я много думаю. Я знаю, откуда я родом, и знаю, какой тяжелой может быть жизнь. Я был не из бедной семьи — моя мама работала учителем, а папа — на офисной работе в университете. Но мои родители вложили в меня важные ценности. Когда мама давала мне на конфеты 10 евро, она говорила: "Купи их столько, чтобы хватило всем твоим товарищам".



"Сейчас, когда мои дети голодны (у Аллана трое детей в 23 года) — у них есть еда. Когда нам холодно — у нас есть теплая одежда. У нас есть дом с отоплением. У меня есть все, что мне нужно. Но вокруг полно людей, которые не знают, когда смогут поесть, не могут согреться, когда им холодно. Такие люди есть и во Франции, и в Великобритании — бедность есть везде. Не то, чтобы я хотел изменить мир, но почему бы не отдать часть того, в чем нуждаются люди, если у меня этого в избытке?"



"Защитники должны бояться меня, потому что я быстр и техничен. Они должны быть осторожны, когда я получаю мяч, и это работает на нашу команду. Я говорю нашему менеджеру: "Пусть они идут на меня, а я отдам мяч свободному партнеру". Мы постоянно говорим об этом с тренером. Он отличается от других менеджеров, и он во многих отношениях "олд скул", но мне он действительно нравится. Он постоянно говорит со мной, после каждой игры мы разбираем все хорошие и плохие моменты и то, что мне нужно улучшить. Это очень помогает, и у меня не было такого наставника раньше".



"Я здесь надолго. Я знаю, что это долгосрочный проект, поэтому моя семья переехала со мной. Это большой клуб с большой историей, и мы хотим вернуться на тот уровень, которого мы достойны. Но это сложно изменить за одно трансферное окно. Ньюкасл — большой футбольный город. Я хотел играть в большом клубе, хотел давления, больших ожиданий, и сейчас все это у меня есть. Я считаю, что каждый игрок должен играть в таком клубе, где весь город помешан на футболе. Меньшее, что я могу сделать для наших болельщиков, — попытаться заставить их улыбаться как можно чаще".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru