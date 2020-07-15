Альварес: "Ушел из МЮ, потому что не хотел тренировать предателя"

Бывший тренер вратарей "Манчестер Юнайтед" Эмилио Альварес обвинил голкипера Давида Де Хеа в предательстве.

В сентябре прошлого года Де Хеа положил конец слухам насчет своего будущего, заключив новый роскошный контракт до 2023 года, а вот Альварес сотрудничество с "Юнайтед" не продлил.



На самом деле "красные дьяволы" не увольняли Альвареса, которого привел в "Юнайтед" Жозе Моуриньо и который поработал с Де Хеа еще в "Атлетико". Эмилио покинул клуб сам, отказавшись работать с предателем.



"Это неправда, что "Манчестер Юнайтед" освободил меня от исполнения своих обязанностей. Вообще-то, когда Де Хеа продлил свой контракт, "Юнайтед" сделал предложение и мне. Я сам попросил клуб о встрече, чтобы сообщить им о желании уйти".



"Во время той встречи они попросили меня заключить новый контракт. Я сказал, что ухожу, но не потому, что хочу уйти из "Юнайтед", а потому, что больше не хочу тренировать Де Хеа".



"Помимо того, что я бы его наставником в "Атлетико", где я оказывал ему сильную поддержку, я был тем, кто уговорил его перейти в "Юнайтед". Я был его правой рукой в Манчестере".



"Я оказался в "Юнайтед" благодаря отличной работе Жорже Мендеша, а кроме того Жозе Моуриньо хотел, чтобы я помог развитию Давида и помог сохранить его в клубе. В тот момент он хотел уйти из "Юнайтед".



"После почти трех лет упорной работы и множества встреч с "Юнайтед" насчет продления его контракта и насчет того, чтобы он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире, я узнал, что он уже продлил контракт у меня за спиной. Если честно, это ощущалось как предательство".



"Во время переговоров он также поссорился с человеком, который вел все переговоры, на почве зарплаты. В последнюю минуту вмешался кто-то другой. Я настаивал, что мне это не нравится, потому что это выглядело, как будто он мне не доверяет".



"Я спросил Давида, почему он ничего не сказал мне, а он ответил, что его просили ничего никому не говорить. Это шокировало меня. Мое понимание своей профессии таково, что ты не можешь помогать игроку развиваться, если он не доверяет тебе. Поэтому я решил уйти из "Юнайтед", — сообщил Альварес AS.