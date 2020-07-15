Лэмпард признался, что нервничал во время матча с "Норвичем"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард признался, что нервничал во время матча Премьер-Лиги против "Норвича".

Гол Оливье Жиру в концовке первого тайма позволил "синим" одержать минимальную победу против "канареек" во вторник вечером и укрепиться на третьей позиции в Премьер-Лиге.



Лэмпард понимал, насколько важно его команде удержать победный счет с турнирной точки зрения, поэтому Фрэнк испытал облегчение с финальным свистком.



"Мне сложно дать оценку борьбе за попадание в топ-4. Мы знаем, что у нас сложное расписание, но у всех остальных тоже тяжелые матчи. Такова Премьер-Лига, здесь не бывает легко".



"Мы взяли свои три очка, мы сосредоточены на своей игре, и теперь мы можем сесть и посмотреть матчи других команд, а также подготовиться к полуфиналу Кубка Англии на выходных. Однако впереди у нас еще много работы".



"У тебя есть это чувство нервозности по понятным причинам, поэтому я доволен, как все закончилось. Мы играли слегка медленно на протяжении 10-15 минут второго тайма, но затем мы снова принялись разыгрывать мяч, и в нашей игре был виден характер. Но мы все еще можем прибавить", — сообщил Лэмпард Sky Sports.