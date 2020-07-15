Жиру принес "Челси" победу над "Норвичем"
Гол Оливье Жиру позволил "Челси" одержать победу 1:0 над уже вылетевшим "Норвичем" и укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.
Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял половину полевых игроков после поражения 3:0 от "Шеффилд Юнайтед", вернув в команду Маркоса Алонсо, Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика, Матео Ковачича и Оливье Жиру.
По сравнению с поражением 0:4 от "Вест Хэма" стартовый состав "канареек" обновился благодаря Кенни Маклину, Тодду Кантуэллу, Лукасу Руппу и Эмилиано Буэндиа.
Начало матча вышло чрезвычайно унылым. Игра была беззубой и медленной, моменты и удары отсутствовали напрочь.
Первое подобие момента возникло на 20-й минуте, когда у Жиру совершенно не получился удар, и мяч стал легкой добычей голкипера гостей Тима Крула.
Впервые Крулу пришлось спасать свою команду на 35-й минуте, когда Кристиан Пулишич технично принял мяч в штрафной, развернулся и пробил под перекладину. Непосредственно перед этим Курт Зума отметился неточным ударом головой после подачи от углового флажка.
Хозяева определенно прибавили и перед самым перерывом открыли счет. Пулишич легко оторвался от Кантуэлла на левом фланге и навесил на линию вратарской, где Жиру головой вколотил мяч в сетку — 1:0.
Во втором тайме игра поскучнела. "Норвич" крайне робко атаковал, редко переходя на чужую половину поля и даже ни разу не пробив в створ ворот Кепы, а "Челси" боялся рисковать, предпочитая синицу в руке.
Матч получился весьма унылым. "Норвич" ровным счетом ничего не продемонстрировал — кроме того, почему прочно занимает последнее место. "Челси" был не на высоте, но на один гол наиграл, а этого оказалось с лихвой против такого хилого соперника.
"Челси" — "Норвич". Отчет о матче
15.07.2020 00:10
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Последние комментарии:
катком прошлись по крепкому норвичу. Изи 3-е место за пинсами
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зиеш походу сидел и думал..."и как я буду с этими днарями играть...")
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Челси выиграл, обоссавшись и обосравшись.
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До пенсов дошло, что Жоржиньо пустой игрок только после его второго сезона в клубе. Рили какие-то жирафы от футбола, ну или просто жопой его смотрят.
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Пулишич топ лютый, ему бы еще в партнеры годных атакеров, с Азаром он бы чудеса творил, кто там из колбасных олухов говорил что он не заиграет, лавочник бд, средний и зеленый игрок? даже в такой донной форме всей команды е6ашит мощно, а это всего первый сезон
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Не забываем, что игры проходят каждые 3 дня, это очень сильно влияет на активность.
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сосать хейтеры!!! Синие вперед!!!
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и да, как оказалось, без моторчика команды в лице маунта ваще не айс. Командной скорости и движения некому давать, кроме него. Просто некому.
А вы говорите нахуй хаверц, нахуй тот, нахуй этот...да тут 60-70% команды тупо менять
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Просто отвратительная игра. На йух всех слить.
И еще, будет четвертый слив против манков, я рот ебал такую игру
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можно ждать осечек мю и лестера, а точнее всосов какой-то из команд, и тогда можно спокойно проебывать лайверу.
с такой игрой, что против лайвера пиздос будет, что против мю в кубке.
худшая игра челси в сезоне, просто худшая.
Даже с шеффилдом в прошлом туре в разы лучше было
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Жиру, Канте, Кова, остальных на выход.
Один топчик и два полутопа в команде. Лэмпс красава, до сих пор этот биомусор на третьем месте.
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Жду когда МЮ и Ливерпуль уничтожат этот Челси
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пенсы ползут на 3 место:)
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Вата.
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гейпорно куда интереснее матчей Челси
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я не знаю как это назвать, если не позорище.
Позорная игра. Просто бездарная.
Если это не установка Лэмпса сыграть в полноги, то это просто пиздец...легчайший полуфинал для скума.
Жоржиньо надеюсь больше не увижу в центре поля у пенсов.
Я говорю как есть, а именно то, что против шефилда у меня не рвало так пердак, как его разрывает сейчас. Еще и по красоте тянули время в концовке против последней команды лиги, у себя дом! ЛЯПОТА!
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Лампард - Сарри))) что ватакатания ?
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Повезло
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челсей скорее мертв, чем жив
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