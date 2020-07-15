Жиру принес "Челси" победу над "Норвичем"

Оливье Жиру Гол Оливье Жиру позволил "Челси" одержать победу 1:0 над уже вылетевшим "Норвичем" и укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял половину полевых игроков после поражения 3:0 от "Шеффилд Юнайтед", вернув в команду Маркоса Алонсо, Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика, Матео Ковачича и Оливье Жиру.

По сравнению с поражением 0:4 от "Вест Хэма" стартовый состав "канареек" обновился благодаря Кенни Маклину, Тодду Кантуэллу, Лукасу Руппу и Эмилиано Буэндиа.

Начало матча вышло чрезвычайно унылым. Игра была беззубой и медленной, моменты и удары отсутствовали напрочь.

Первое подобие момента возникло на 20-й минуте, когда у Жиру совершенно не получился удар, и мяч стал легкой добычей голкипера гостей Тима Крула.

Впервые Крулу пришлось спасать свою команду на 35-й минуте, когда Кристиан Пулишич технично принял мяч в штрафной, развернулся и пробил под перекладину. Непосредственно перед этим Курт Зума отметился неточным ударом головой после подачи от углового флажка.

Хозяева определенно прибавили и перед самым перерывом открыли счет. Пулишич легко оторвался от Кантуэлла на левом фланге и навесил на линию вратарской, где Жиру головой вколотил мяч в сетку — 1:0.

Во втором тайме игра поскучнела. "Норвич" крайне робко атаковал, редко переходя на чужую половину поля и даже ни разу не пробив в створ ворот Кепы, а "Челси" боялся рисковать, предпочитая синицу в руке.

Матч получился весьма унылым. "Норвич" ровным счетом ничего не продемонстрировал — кроме того, почему прочно занимает последнее место. "Челси" был не на высоте, но на один гол наиграл, а этого оказалось с лихвой против такого хилого соперника.

"Челси" — "Норвич". Отчет о матче


Метки Норвич, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.07.2020 00:10

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Последние комментарии:




  1. zheka000000 15.07.2020 00:27 # zheka000000
    катком прошлись по крепкому норвичу. Изи 3-е место за пинсами

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  2. thegodfather 15.07.2020 00:27 # thegodfather
    зиеш походу сидел и думал..."и как я буду с этими днарями играть...")

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  3. lahmatyj 15.07.2020 00:26 # lahmatyj
    Челси выиграл, обоссавшись и обосравшись.

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  4. sausage 15.07.2020 00:25 # sausage
    До пенсов дошло, что Жоржиньо пустой игрок только после его второго сезона в клубе. Рили какие-то жирафы от футбола, ну или просто жопой его смотрят.

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  5. bezviz 15.07.2020 00:25 # bezviz
    Пулишич топ лютый, ему бы еще в партнеры годных атакеров, с Азаром он бы чудеса творил, кто там из колбасных олухов говорил что он не заиграет, лавочник бд, средний и зеленый игрок? даже в такой донной форме всей команды е6ашит мощно, а это всего первый сезон

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  6. drogba11cool 15.07.2020 00:21 # drogba11cool
    Не забываем, что игры проходят каждые 3 дня, это очень сильно влияет на активность.

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  7. bezviz 15.07.2020 00:20 # bezviz
    сосать хейтеры!!! Синие вперед!!!

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  8. thegodfather 15.07.2020 00:18 # thegodfather
    и да, как оказалось, без моторчика команды в лице маунта ваще не айс. Командной скорости и движения некому давать, кроме него. Просто некому.

    А вы говорите нахуй хаверц, нахуй тот, нахуй этот...да тут 60-70% команды тупо менять

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  9. yamateh 15.07.2020 00:17 # yamateh
    Просто отвратительная игра. На йух всех слить.
    И еще, будет четвертый слив против манков, я рот ебал такую игру

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  10. thegodfather 15.07.2020 00:17 # thegodfather
    можно ждать осечек мю и лестера, а точнее всосов какой-то из команд, и тогда можно спокойно проебывать лайверу.
    с такой игрой, что против лайвера пиздос будет, что против мю в кубке.

    худшая игра челси в сезоне, просто худшая.
    Даже с шеффилдом в прошлом туре в разы лучше было

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  11. m-ballack 15.07.2020 00:16 # m-ballack
    Жиру, Канте, Кова, остальных на выход.

    Один топчик и два полутопа в команде. Лэмпс красава, до сих пор этот биомусор на третьем месте.

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  12. drogba11cool 15.07.2020 00:16 # drogba11cool
    Жду когда МЮ и Ливерпуль уничтожат этот Челси

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  13. alexomck 15.07.2020 00:15 # alexomck
    пенсы ползут на 3 место:)

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  14. palach221078 15.07.2020 00:15 # palach221078
    Вата.

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  15. drogba11cool 15.07.2020 00:14 # drogba11cool
    гейпорно куда интереснее матчей Челси

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  16. thegodfather 15.07.2020 00:14 # thegodfather
    я не знаю как это назвать, если не позорище.
    Позорная игра. Просто бездарная.
    Если это не установка Лэмпса сыграть в полноги, то это просто пиздец...легчайший полуфинал для скума.

    Жоржиньо надеюсь больше не увижу в центре поля у пенсов.

    Я говорю как есть, а именно то, что против шефилда у меня не рвало так пердак, как его разрывает сейчас. Еще и по красоте тянули время в концовке против последней команды лиги, у себя дом! ЛЯПОТА!

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  17. gjchancel 15.07.2020 00:14 # gjchancel
    Лампард - Сарри))) что ватакатания ?

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  18. drogba11cool 15.07.2020 00:13 # drogba11cool
    Повезло

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  19. reams 15.07.2020 00:13 # reams
    челсей скорее мертв, чем жив

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