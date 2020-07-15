Жиру принес "Челси" победу над "Норвичем"

Гол Оливье Жиру позволил "Челси" одержать победу 1:0 над уже вылетевшим "Норвичем" и укрепиться на третьем месте в Премьер-Лиге.

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард поменял половину полевых игроков после поражения 3:0 от "Шеффилд Юнайтед", вернув в команду Маркоса Алонсо, Антонио Рюдигера, Рубена Лофтус-Чика, Матео Ковачича и Оливье Жиру.



По сравнению с поражением 0:4 от "Вест Хэма" стартовый состав "канареек" обновился благодаря Кенни Маклину, Тодду Кантуэллу, Лукасу Руппу и Эмилиано Буэндиа.



Начало матча вышло чрезвычайно унылым. Игра была беззубой и медленной, моменты и удары отсутствовали напрочь.



Первое подобие момента возникло на 20-й минуте, когда у Жиру совершенно не получился удар, и мяч стал легкой добычей голкипера гостей Тима Крула.



Впервые Крулу пришлось спасать свою команду на 35-й минуте, когда Кристиан Пулишич технично принял мяч в штрафной, развернулся и пробил под перекладину. Непосредственно перед этим Курт Зума отметился неточным ударом головой после подачи от углового флажка.



Хозяева определенно прибавили и перед самым перерывом открыли счет. Пулишич легко оторвался от Кантуэлла на левом фланге и навесил на линию вратарской, где Жиру головой вколотил мяч в сетку — 1:0.



Во втором тайме игра поскучнела. "Норвич" крайне робко атаковал, редко переходя на чужую половину поля и даже ни разу не пробив в створ ворот Кепы, а "Челси" боялся рисковать, предпочитая синицу в руке.



Матч получился весьма унылым. "Норвич" ровным счетом ничего не продемонстрировал — кроме того, почему прочно занимает последнее место. "Челси" был не на высоте, но на один гол наиграл, а этого оказалось с лихвой против такого хилого соперника.



"Челси" — "Норвич". Отчет о матче