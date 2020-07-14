Клопп: "Ловрен — надежный и важный игрок"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что по-прежнему рассчитывает на Деяна Ловрена и отводит хорватскому защитнику важную роль в своих планах.

На днях появились слухи, что Ловрен близок к переходу в "Зенит". Также пресса сообщала, что "Ливерпуль" может продлить контракт до 2022 года с Деяном, если тот не покинет "Энфилд" в ближайшее трансферное окно.



Несмотря на то, что в этом сезоне Ловрен не имеет места в стартовом составе "Ливерпуля", 31-летний хорват важен для Клоппа как опытный игрок ротации.



"Он был травмирован пару раз в этом сезоне и не мог играть, но у него за плечами выдающиеся матчи за нас. Он является очень важной частью команды. У нас четыре центральных защитника, и хотя обычно играют два из них, нам нужны все четверо".



"Деян исполняет очень важную роль у нас. Он играл в финале Лиги Чемпионов, во множестве больших матчей, он надежный игрок".



"Его опыт имеет свою ценность, абсолютно. В мое время здесь Деян всегда был в команде, близок к команде или находился вне игры. Ничего другого никогда не было. У нас никогда не возникало никаких проблем".



"Здесь нечего обсуждать в публичном пространстве. Ситуация абсолютна ясна: Деян игрок "Ливерпуля", и мы нуждаемся в нем. Чтобы добиться успеха, твои центральные защитники должны обладать мастерством", — цитирует Клоппа The Independent.