МЮ получит от Adidas на 25 млн. фунтов меньше, если не попадет в Лигу Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" недосчитается 25 миллионов фунтов по своему спонсорскому контракту с Adidas, если не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

В данный момент "Юнайтед" может похвастать самым щедрым техническим спонсором в Премьер-Лиге, получая от Adidas 75 млн. фунтов в год.



Однако в следующем сезоне "красные дьяволы" рискуют оказаться значительно позади не только "Ливерпуля", который начинает оцениваемое в 80 млн. фунтов в год сотрудничество с Nike, но также "Челси", "Манчестер Сити" и "Арсенала".



Это произойдет, если команде Оле Гуннара Сульшера не удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги или выиграть Лигу Европы.



Соответствующее условие прописано в контракте с Adidas — если "Юнайтед" на второй сезон подряд остается без Лиги Чемпионов, спонсорские отчисления сокращаются на 33 процента, сообщает Daily Mirror.



Отметим, что накануне "Юнайтед" упустил возможность подняться на третью позицию в Премьер-Лиге, сыграв с "Саутгемптоном" только вничью (2:2). В трех оставшихся турах "дьяволам" предстоит сразиться с "Кристал Пэлас", "Вест Хэмом" и конкурентом в лице "Лестера".