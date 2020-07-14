Клопп ожидает, что "Арсенал" станет претендентом на место в топ-4

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что в следующем сезоне "Арсенал" будет сражаться за место в топ-4 Премьер-Лиги.

К домашнему матчу против чемпионской команды Клоппа "Арсенал" подходит, деля девятое-десятое место с "Бернли" в турнирной таблице. Поражение 2:1 в дерби против "Тоттенхэма" и успешная апелляция "Манчестер Сити" лишили "канониров" реальных шансов на попадание в Лигу Чемпионов.



Тем не менее, Клопп видит кое-какие позитивные признаки и ожидает значительного прогресса от "канониров" при Микеле Артете.



"Ожидаю ли я, что "Арсенал" будет сражаться за место в топ-4 в следующем сезоне? К сожалению, наверное, да! Очень похоже на то".



"Микель является представителем очень яркого нового поколения тренеров. За ним действительно интересно наблюдать, и ты видишь, какие идеи за ним стоят — на него повлиял сам Пеп (Гвардиола)".



"Они поработали вместе, но Микель, наверное, разделял эти идеи, еще когда был игроком. Пеп оказал на него большое влияние, а вдобавок у "Арсенала" очень интересная команда".



"У них есть опытные атакующие игроки с большим мастерством и перспективная молодежь. Похоже, "Арсенал" снова станет достойным конкурентом", — цитирует Клоппа Sky Sports.