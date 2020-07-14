Клопп ожидает, что "Арсенал" станет претендентом на место в топ-4

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ожидает, что в следующем сезоне "Арсенал" будет сражаться за место в топ-4 Премьер-Лиги.

К домашнему матчу против чемпионской команды Клоппа "Арсенал" подходит, деля девятое-десятое место с "Бернли" в турнирной таблице. Поражение 2:1 в дерби против "Тоттенхэма" и успешная апелляция "Манчестер Сити" лишили "канониров" реальных шансов на попадание в Лигу Чемпионов.

Тем не менее, Клопп видит кое-какие позитивные признаки и ожидает значительного прогресса от "канониров" при Микеле Артете.

"Ожидаю ли я, что "Арсенал" будет сражаться за место в топ-4 в следующем сезоне? К сожалению, наверное, да! Очень похоже на то".

"Микель является представителем очень яркого нового поколения тренеров. За ним действительно интересно наблюдать, и ты видишь, какие идеи за ним стоят — на него повлиял сам Пеп (Гвардиола)".

"Они поработали вместе, но Микель, наверное, разделял эти идеи, еще когда был игроком. Пеп оказал на него большое влияние, а вдобавок у "Арсенала" очень интересная команда".

"У них есть опытные атакующие игроки с большим мастерством и перспективная молодежь. Похоже, "Арсенал" снова станет достойным конкурентом", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Клопп, Ливерпуль, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 21:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 14.07.2020 21:20 # chelsiukpro
    Да да немного тоже Артету и Гунеров подбодрил :)

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  2. m-ballack 14.07.2020 21:07 # m-ballack
    Все норм у дядьки с чувством юмора.

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