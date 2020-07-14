Артета хочет повторить путь "Ливерпуля" на вершину, но по-своему

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что хочет повторить путь "Ливерпуля" на вершину.

В ближайшую среду "Арсенал", сейчас занимающий девятую строчку в Премьер-Лиге, примет на своем поле новоиспеченного чемпиона в лице "Ливерпуля".



Артета восхищается тем, какой путь проделали "красные" при Юргене Клоппе, и надеется, что вскоре и "Арсенал" встанет на правильные рельсы.



"Это феноменально, чего они достигли".



"Естественно, у них ушло какое-то время на перестройку команды и создание новой культуры, новой философии и игровой модели, подходящей тренеру".



"Они начали приглашать игроков, каждый из которых должен был соответствовать их требованиям. Думаю, они совершили очень умные покупки на нужные позиции".



"Кроме того, у них была мощная финансовая поддержка, чтобы совершить ряд крупных приобретений, и это совершенно изменило клуб".



"Сейчас у нас другой контекст и более ограниченные возможности, нежели у них четыре года назад, но мы определенно может смотреть на это как на замечательный пример".



"Мы знаем, что должны сделать это по-своему, исходя из своего контекста и своих ресурсов. Моя единственная цель в этом клубе — достичь вершины, и мы должны найти свой путь", — цитирует Артету Sky Sports.