Артета хочет повторить путь "Ливерпуля" на вершину, но по-своему

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что хочет повторить путь "Ливерпуля" на вершину.

В ближайшую среду "Арсенал", сейчас занимающий девятую строчку в Премьер-Лиге, примет на своем поле новоиспеченного чемпиона в лице "Ливерпуля".

Артета восхищается тем, какой путь проделали "красные" при Юргене Клоппе, и надеется, что вскоре и "Арсенал" встанет на правильные рельсы.

"Это феноменально, чего они достигли".

"Естественно, у них ушло какое-то время на перестройку команды и создание новой культуры, новой философии и игровой модели, подходящей тренеру".

"Они начали приглашать игроков, каждый из которых должен был соответствовать их требованиям. Думаю, они совершили очень умные покупки на нужные позиции".

"Кроме того, у них была мощная финансовая поддержка, чтобы совершить ряд крупных приобретений, и это совершенно изменило клуб".

"Сейчас у нас другой контекст и более ограниченные возможности, нежели у них четыре года назад, но мы определенно может смотреть на это как на замечательный пример".

"Мы знаем, что должны сделать это по-своему, исходя из своего контекста и своих ресурсов. Моя единственная цель в этом клубе — достичь вершины, и мы должны найти свой путь", — цитирует Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Артета, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 19:30

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Последние комментарии:




  1. letonred 14.07.2020 19:49 # letonred
    Путь ливерпуля на вершину начался с приходом Роджерса.

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  2. liverpool1892est 14.07.2020 19:46 # liverpool1892est
    Да что он себе позволяет этот поц!

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  3. januzaj00 14.07.2020 19:35 # januzaj00
    По-своему это без сосания в судейской?

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