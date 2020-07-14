"Барселона" обратилась насчет Сессеньона

"Барселона" сделала запрос относительно доступности для трансфера вингера "Тоттенхэма" Райана Сессеньона.

"Барселона" имеет давний интерес к Сессеньону — скауты каталонского клуба просматривали Райана еще во время финала плей-офф Чемпионшипа в 2018 году, когда юниор защищал цвета "Фулхэма".



Карьера Сессеньона в "Тоттенхэме" пока не складывается. Райан сыграл 12 матчей, включая лишь четыре в Премьер-Лиге, после своего перехода к "шпорам" за 25 миллионов фунтов прошлым летом.



Затруднения Сессеньона заставили "Барселону" возобновить свой интерес к 20-летнему англичанину, сообщает Sky Sports. А вот полузащитник "шпор" Танги Ндомбеле каталонцам больше не нужен после приобретения Миралема Пьянича из "Ювентуса".