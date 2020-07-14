Хаверц готов перейти в клуб не из Лиги Чемпионов

Кай Хаверц Атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц допускает свой переход в клуб, который не выступит в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

В последние дни ходят упорные слухи, что Хаверц будет готов присоединиться к "Челси", только если "синие" финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.

По информации BBC, 21-летний немец действительно хочет выступать в Лиге Чемпионов, куда "Байер" не попал, однако это не является определяющим фактором при выборе клуба.

Для Кая, которого также сватают в "Реал" и "Баварию", не менее важны долгосрочные планы и перспективы клуба, а также свое место в них.

При этом Хаверц решительно настроен покинуть "Байер", контракт с которым у него действителен еще в течение двух лет, уже в ближайшее трансферное окно.


Метки Байер, Хаверц, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 17:30

Количество просмотров Просмотров: 692

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gormartin 14.07.2020 18:01 # gormartin
    ебанат какой то

    (ответить)

  2. manutd-20champ 14.07.2020 17:33 # manutd-20champ
    быстро переобулся

    (ответить)

  3. m-ballack 14.07.2020 17:32 # m-ballack
    Ну все, в Челсе этого топарика!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: