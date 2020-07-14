Хаверц готов перейти в клуб не из Лиги Чемпионов

Атакующий полузащитник "Байера" Кай Хаверц допускает свой переход в клуб, который не выступит в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

В последние дни ходят упорные слухи, что Хаверц будет готов присоединиться к "Челси", только если "синие" финишируют в топ-4 Премьер-Лиги.



По информации BBC, 21-летний немец действительно хочет выступать в Лиге Чемпионов, куда "Байер" не попал, однако это не является определяющим фактором при выборе клуба.



Для Кая, которого также сватают в "Реал" и "Баварию", не менее важны долгосрочные планы и перспективы клуба, а также свое место в них.



При этом Хаверц решительно настроен покинуть "Байер", контракт с которым у него действителен еще в течение двух лет, уже в ближайшее трансферное окно.