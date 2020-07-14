Моуриньо назвал решение CAS "позорным"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда в отношении "Манчестер Сити".

Накануне CAS объявил, что "Сити" не нарушал правил финансового фейр-плей или не может быть привлечен к ответственности по сроку давности, поэтому "горожанам" было возвращено право участвовать в Лиге Чемпионов.



Но в то же время штраф "Сити" был оштрафован на 9 миллионов фунтов, и именно это обстоятельство вызывает недовольство у Жозе.



"Это в любом случае позорное решение".



Если "Манчестер Сити" не виноват, то наказать их миллионами — это позор. Если ты не виноват, тебя нельзя наказывать. Иначе, если ты виновен, тебя нужно дисквалифицировать. Так что это тоже позорное решение. Это провал в любом случае".



"Если ты не виноват, ты не платишь. Я не говорю, что "Сити" виноват. Я лишь говорю, что ты не должен платить, если не виноват. Тебя не наказывают, даже одним фунтом".



"Я знаю, что у них все довольно легко с деньгами, но это дело принципа. За что ты должен выплатить восемь или девять миллионов фунтов, если не виноват?"



"Если ты не виноват, это позорное решение. Если виноват, тоже позорное. Если ты виноват, тебя нужно отстранить от соревнования. Моя критика обращена не к "Манчестер Сити" — я никто, чтобы знать, виноваты они или нет. Моя критика касается решения", — цитирует Моуриньо Daily Mail.