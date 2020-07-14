Клопп: "Не думаю, что вчера был хороший день для футбола"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп негативно оценил оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда в отношении "Манчестер Сити".

Накануне CAS оправдал "Сити" по делу насчет обвинений со стороны УЕФА в нарушении правил финансового фейр-плей.

Клопп выступает против вседозволенности и хочет, чтобы клубы жили по средствам, поэтому не одобряет снятие санкций с "Сити".

"Я рад, что "Сити" сможет сыграть в Лиге Чемпионов, но я не думаю, что вчера был хороший день для футбола, если честно".

"Просто потому, что я считаю ФФП хорошей идеей. Он создан для защиты команд, для защиты соревновательного духа".

"Такова была идея поначалу. Чтобы никто не тратил чересчур и все такое. Клубы должны убедиться, что тратят деньги из правильных источников".

"Лично я надеюсь, что ФФП останется, потому что это является своего рода границей, к которой ты можешь приближаться, но не должен пересекать, а это хорошая вещь для футбола".

"Если ты начнешь поступать так, словно никому нет дела, если богатейшие люди стран смогут делать то, что пожелают, соревноваться будет сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки CAS, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 16:00

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  1. superperez101 14.07.2020 16:49 # superperez101
    а потом 0,75 фаната сити спрашивают - а за что все нас ненавидят
    действительно. за что

    погодите, придет еще один юнайтед, который проклятый, и все это покажется цветочками

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  2. kojan 14.07.2020 16:44 # kojan
    следующий сезон ещё не начался, а ливрный физрук уже наложил полные труселя хенкалий... чем можно не начинать...

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  3. xin 14.07.2020 16:44 # xin
    Уничтожил лысого шарлатана без огромных бюджетов. Тупо на скилле.

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  4. superperez101 14.07.2020 16:34 # superperez101
    да ладно, посадил на жопу высокомерного пепа с неограниченным кошельком, при этом выиграв еще лигу чемпионов.
    он правильно рассуждает, что сити и другие парижы не будут сидеть тихо, налицо вседозволенность, безнаказанность.
    и хорошего в этом мало

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  5. madchester 14.07.2020 16:26 # madchester
    Заткнитесь глорики!

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  6. madchester 14.07.2020 16:04 # madchester
    Пидар очкастый

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