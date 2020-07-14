Клопп: "Не думаю, что вчера был хороший день для футбола"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп негативно оценил оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда в отношении "Манчестер Сити".

Накануне CAS оправдал "Сити" по делу насчет обвинений со стороны УЕФА в нарушении правил финансового фейр-плей.



Клопп выступает против вседозволенности и хочет, чтобы клубы жили по средствам, поэтому не одобряет снятие санкций с "Сити".



"Я рад, что "Сити" сможет сыграть в Лиге Чемпионов, но я не думаю, что вчера был хороший день для футбола, если честно".



"Просто потому, что я считаю ФФП хорошей идеей. Он создан для защиты команд, для защиты соревновательного духа".



"Такова была идея поначалу. Чтобы никто не тратил чересчур и все такое. Клубы должны убедиться, что тратят деньги из правильных источников".



"Лично я надеюсь, что ФФП останется, потому что это является своего рода границей, к которой ты можешь приближаться, но не должен пересекать, а это хорошая вещь для футбола".



"Если ты начнешь поступать так, словно никому нет дела, если богатейшие люди стран смогут делать то, что пожелают, соревноваться будет сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.