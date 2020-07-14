Клопп: "Не думаю, что вчера был хороший день для футбола"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп негативно оценил оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда в отношении "Манчестер Сити".
Накануне CAS оправдал "Сити" по делу насчет обвинений со стороны УЕФА в нарушении правил финансового фейр-плей.
Клопп выступает против вседозволенности и хочет, чтобы клубы жили по средствам, поэтому не одобряет снятие санкций с "Сити".
"Я рад, что "Сити" сможет сыграть в Лиге Чемпионов, но я не думаю, что вчера был хороший день для футбола, если честно".
"Просто потому, что я считаю ФФП хорошей идеей. Он создан для защиты команд, для защиты соревновательного духа".
"Такова была идея поначалу. Чтобы никто не тратил чересчур и все такое. Клубы должны убедиться, что тратят деньги из правильных источников".
"Лично я надеюсь, что ФФП останется, потому что это является своего рода границей, к которой ты можешь приближаться, но не должен пересекать, а это хорошая вещь для футбола".
"Если ты начнешь поступать так, словно никому нет дела, если богатейшие люди стран смогут делать то, что пожелают, соревноваться будет сложно", — цитирует Клоппа Sky Sports.
14.07.2020 16:00
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а потом 0,75 фаната сити спрашивают - а за что все нас ненавидят
действительно. за что
погодите, придет еще один юнайтед, который проклятый, и все это покажется цветочками
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следующий сезон ещё не начался, а ливрный физрук уже наложил полные труселя хенкалий... чем можно не начинать...
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Уничтожил лысого шарлатана без огромных бюджетов. Тупо на скилле.
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да ладно, посадил на жопу высокомерного пепа с неограниченным кошельком, при этом выиграв еще лигу чемпионов.
он правильно рассуждает, что сити и другие парижы не будут сидеть тихо, налицо вседозволенность, безнаказанность.
и хорошего в этом мало
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Заткнитесь глорики!
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Пидар очкастый
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