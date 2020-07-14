36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Во вторник, 14 июля, поединком "Челси" и "Норвича" стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — НОРВИЧ 22:15 Онлайн-трансляция



Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает реакции от своей команды на шокирующее поражение 3:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед". Благо та осечка сошла "синим" с рук — конкуренты тоже оступились и не смогли их вытеснить с третьей позиции в Премьер-Лиге.



"Норвич" уже вылетел и, по всей видимости, даже с последнего места не поднимется. "Канарейки" могут проиграть восьмой матч чемпионата кряду — впервые в своей истории.



"Челси" ни разу не проиграл в 11 последних встречах с "Норвичем" в рамках чемпионата, одержав девять побед. "Канарейкам" не удается одолеть "синих" уже 26 лет.



Полузащитник "Челси" Нголо Канте еще не залечил заднюю поверхность бедра, но Андреас Кристенсен, замененный в Шеффилде в перерыве, уже здоров.



В лазарете "Норвича" все по-прежнему, здесь лишь Сэм Байрам, Кристоф Циммерман, Гранит Хенли и Мориц Ляйтнер.