36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника
Во вторник, 14 июля, поединком "Челси" и "Норвича" стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЧЕЛСИ — НОРВИЧ 22:15 Онлайн-трансляция
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает реакции от своей команды на шокирующее поражение 3:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед". Благо та осечка сошла "синим" с рук — конкуренты тоже оступились и не смогли их вытеснить с третьей позиции в Премьер-Лиге.
"Норвич" уже вылетел и, по всей видимости, даже с последнего места не поднимется. "Канарейки" могут проиграть восьмой матч чемпионата кряду — впервые в своей истории.
"Челси" ни разу не проиграл в 11 последних встречах с "Норвичем" в рамках чемпионата, одержав девять побед. "Канарейкам" не удается одолеть "синих" уже 26 лет.
Полузащитник "Челси" Нголо Канте еще не залечил заднюю поверхность бедра, но Андреас Кристенсен, замененный в Шеффилде в перерыве, уже здоров.
В лазарете "Норвича" все по-прежнему, здесь лишь Сэм Байрам, Кристоф Циммерман, Гранит Хенли и Мориц Ляйтнер.
14.07.2020 15:00
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Последние комментарии:
сегодня Норидж всех удивит, а Челсей останутся там где есть))
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Если сегодня не разгромим Норвич, то это пиздец.
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