36-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча вторника

Теему Пукки и Кристиан Пулишич Во вторник, 14 июля, поединком "Челси" и "Норвича" стартует 36-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЧЕЛСИ — НОРВИЧ 22:15 Онлайн-трансляция

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ожидает реакции от своей команды на шокирующее поражение 3:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед". Благо та осечка сошла "синим" с рук — конкуренты тоже оступились и не смогли их вытеснить с третьей позиции в Премьер-Лиге.

"Норвич" уже вылетел и, по всей видимости, даже с последнего места не поднимется. "Канарейки" могут проиграть восьмой матч чемпионата кряду — впервые в своей истории.

"Челси" ни разу не проиграл в 11 последних встречах с "Норвичем" в рамках чемпионата, одержав девять побед. "Канарейкам" не удается одолеть "синих" уже 26 лет.

Полузащитник "Челси" Нголо Канте еще не залечил заднюю поверхность бедра, но Андреас Кристенсен, замененный в Шеффилде в перерыве, уже здоров.

В лазарете "Норвича" все по-прежнему, здесь лишь Сэм Байрам, Кристоф Циммерман, Гранит Хенли и Мориц Ляйтнер.


Метки анонс тура, Норвич, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 15:00

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Последние комментарии:




  1. scauzer11 14.07.2020 15:15 # scauzer11
    сегодня Норидж всех удивит, а Челсей останутся там где есть))

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  2. sexan 14.07.2020 15:08 # sexan
    Если сегодня не разгромим Норвич, то это пиздец.

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