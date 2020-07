Светская хроника за вторник

"Манчестер Сити" готов тратить после выигранного дела в CAS. "Арсенал" ищет опорника топ-уровня. От Пола Скоулза ушла жена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

На радаре у "Манчестер Сити" находятся защитники Давид Алаба из "Баварии" и Калиду Кулибали из "Наполи". (The Guardian)



Также в числе целей "Сити" находится 20-летний нападающий "Валенсии" Ферран Торрес. (Daily Mail)



"Сити" планирует совершить минимум три приобретения в ближайшее трансферное око после положительного вердикта CAS. (The Telegraph)



"Интер" готов продать защитника Милана Шкриниара в "Сити" или "Манчестер Юнайтед". (Football Italia)



"Бавария" отказалась от идеи насчет покупки защитника "Арсенала" Эктора Беллерина, потому что тот плохо обороняется. (Daily Mail)



Покупка "элитного полузащитника оборонительного плана" — приоритет главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на лето. (The Times)



"Арсенал" может побороться за вингера "Ромы" Джастина Клюйверта. (AS)



"Аякс" надеется предотвратить уход голкипера Андре Онаны, которого сватают в "Челси". (De Telegraaf )



"Вест Хэм" выкупит полузащитника Томаша Соучека у "Славии" за 16.5 млн. фунтов, если избежит вылета из Премьер-Лиги. (Evening Standard)



"Бавария" следит за ситуацией вокруг полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Mirror)



Вингер вылетевшего из Премьер-Лиги "Норвича" Эмилиано Буэндиа заинтересовал "Атлетико". (Sky Sports)



Другое



Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус дал один положительный результат при 2,071 взятой пробе. (Sky Sports)



Премьер-Лига планирует отказаться от перерывов на водопой во время матчей со следующего сезона. (The Athletic)



Полузащитник "Челси" Нголо Канте должен поправиться к полуфиналу Кубка Англии против "Юнайтед" в воскресенье. (The Times)



"Уикомб" впервые в своей 133-летней истории вышел в Чемпионшип. (Sky Sports)



Юрген Клопп поздравил нападающего "Уикомба" Адебайо Акинфенву, большого фаната "Ливерпуля", с достижением Чемпионшипа. (Sky Sports)



Брак легенды "Юнайтед" Пола Скоулза находится на грани распада. Супруга экс-футболиста покинула семейный дом. (The Sun)