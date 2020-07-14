Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Сити" готов тратить после выигранного дела в CAS. "Арсенал" ищет опорника топ-уровня. От Пола Скоулза ушла жена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

На радаре у "Манчестер Сити" находятся защитники Давид Алаба из "Баварии" и Калиду Кулибали из "Наполи". (The Guardian)

Также в числе целей "Сити" находится 20-летний нападающий "Валенсии" Ферран Торрес. (Daily Mail)

"Сити" планирует совершить минимум три приобретения в ближайшее трансферное око после положительного вердикта CAS. (The Telegraph)

"Интер" готов продать защитника Милана Шкриниара в "Сити" или "Манчестер Юнайтед". (Football Italia)

"Бавария" отказалась от идеи насчет покупки защитника "Арсенала" Эктора Беллерина, потому что тот плохо обороняется. (Daily Mail)

Покупка "элитного полузащитника оборонительного плана" — приоритет главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на лето. (The Times)

"Арсенал" может побороться за вингера "Ромы" Джастина Клюйверта. (AS)

"Аякс" надеется предотвратить уход голкипера Андре Онаны, которого сватают в "Челси". (De Telegraaf )

"Вест Хэм" выкупит полузащитника Томаша Соучека у "Славии" за 16.5 млн. фунтов, если избежит вылета из Премьер-Лиги. (Evening Standard)

"Бавария" следит за ситуацией вокруг полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле. (Daily Mirror)

Вингер вылетевшего из Премьер-Лиги "Норвича" Эмилиано Буэндиа заинтересовал "Атлетико". (Sky Sports)

Другое

Очередной раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус дал один положительный результат при 2,071 взятой пробе. (Sky Sports)

Премьер-Лига планирует отказаться от перерывов на водопой во время матчей со следующего сезона. (The Athletic)

Полузащитник "Челси" Нголо Канте должен поправиться к полуфиналу Кубка Англии против "Юнайтед" в воскресенье. (The Times)

"Уикомб" впервые в своей 133-летней истории вышел в Чемпионшип. (Sky Sports)

Юрген Клопп поздравил нападающего "Уикомба" Адебайо Акинфенву, большого фаната "Ливерпуля", с достижением Чемпионшипа. (Sky Sports)

Брак легенды "Юнайтед" Пола Скоулза находится на грани распада. Супруга экс-футболиста покинула семейный дом. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 14:00

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Последние комментарии:




  1. sterlyad 14.07.2020 14:38 # sterlyad
    Манковского мопса отправили челси судить.
    Хату на норридж, скриньте.

    (ответить)

  2. anthony30 14.07.2020 14:09 # anthony30
    Брак легенды "Юнайтед" Пола Скоулза находится на грани распада. Супруга экс-футболиста покинула семейный дом. (The Sun)

    Казалось бы, причем тут Гиггз?

    (ответить)

  3. sterlyad 14.07.2020 14:02 # sterlyad
    Как же я рад за Акенфенву.
    Если клоп рад, то и я рад.

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