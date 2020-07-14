Рэшфорд — цель номер один для ПСЖ

Маркус Рэшфорд ПСЖ избрал нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда своей целью номер один на ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Independent, главный тренер ПСЖ Томас Тухель является большим поклонником таланта Рэшфорда и думает, что люди в Англии не осознают, насколько Маркус хорош на на самом деле.

Тухель восхищается напористостью и универсальностью Рэшфорда, считая, что Маркус смог бы отлично дополнить Неймара и Килиана Мбаппе — а в перспективе и заменить последнего, если "Реал" все-таки решится сделать свое предложение.

Несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, "Юнайтед" попросит за Рэшфорда более 100 миллионов фунтов, и Тухель готов заплатить такую цену, поэтому многое будет зависеть от предпочтений самого Маркуса.

Добавим, это не первый раз, когда 22-летнего игрока сборной Англии связывают с отъездом из Манчестера. Прошлым летом пресса сообщала об интересе к Рэшфорду со стороны "Барселоны", однако испанский гранд купил Антуана Гризманна вместо Маркуса.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 13:00

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  1. gormartin 14.07.2020 13:42 # gormartin
    зачем ему этот педераст нужен

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  2. manutd-20champ 14.07.2020 13:39 # manutd-20champ
    Тухель готов заплатить такую цену, прям достал из своего кармана и заплатил.
    Да. и ещё, нужно остаться тренить ПСЖ (так, на всякий случай)

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  3. alexomck 14.07.2020 13:19 # alexomck
    утятина.

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  4. liverfun 14.07.2020 13:09 # liverfun
    Если правда, то это хороший шанс для маню заработать и немного погасить долг, а для рэшфорда - поиграть в топ клубе с мировыми звездами

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  5. tigerpool 14.07.2020 13:02 # tigerpool
    Мбаппе - рашфорд - Неймар

    норм вариант

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