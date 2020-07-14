"Юнайтед" потерял с травмами Шоу и Уильямса

"Манчестер Юнайтед" сообщил подробности травм, которые получили защитники Люк Шоу и Брандон Уильямс в матче против "Саутгемптона".

Именно Уильямс заменил повредившего лодыжку Шоу на 75-й минуте вчерашнего матча, однако и сам до финального свистка не продержался. С залитой кровью головой Брандон покинул поле "Олд Траффорд", оставив свою команду вдесятером — все замены на тот момент были использованы.



После матча, завершившегося вничью 2:2, главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал понять, что травмы обоих игроков не слишком серьезны, но пока рано делать прогнозы.



"Люк подвернул свою лодыжку. Надеюсь, после обследования у нас будут кое-какие хорошие новости".



"Брандон получил рассечение над глазом. Я еще не видел его, но им занимаются медики. Думаю, ему накладывают швы на месте рассечения, поэтому посмотрим", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.



Добавим, до конца этой недели "Юнайтед" еще предстоит совершить выезд к "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге и сыграть против "Челси" полуфинал Кубка Англии на "Уэмбли". В отсутствие Шоу и Уильямса Сульшеру, возможно, придется задействовать слева в обороне Диогу Далота.