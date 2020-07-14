Клубы Премьер-Лиги проголосуют за окно с 27 июля по 5 октября

Летнее трансферное окно в Премьер-Лиге должно открыться 27 июля и закрыться 5 октября.

Как сообщает Sky Sports, накануне был последний день, когда 20 клубов высшего английского дивизиона должны были высказать свое мнение по поводу открытия регистрационного периода на следующий день после завершения сезона Премьер-Лиги — и закрытия 10 неделями позже.



Ожидается, что эти сроки будут поддержаны большинством клубов, и вскоре Премьер-Лига сможет это подтвердить.



Также клубы должны одобрить идею о специальном расширении этого 10-недельного окна еще на две недели, когда клубы Премьер-Лиги и Футбольной Лиги смогу покупать, продавать игроков или заключать арендные соглашения только между собой (между дивизионами).



В этот двухнедельный период, заканчивающийся 18 октября, клубы Премьер-Лиги не смогут проводить трансферы с другими клубами Премьер-Лиги или зарубежным клубами, зато представители низших дивизионов получат поддержку — денежную или игроками.