Рэднапп: "Тренером Года должен стать Уайлдер, а не Клопп"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед" больше заслуживает награду лучшему тренеру сезона, чем Юрген Клопп.

Завоевание первого в истории "Ливерпуля" титула Премьер-Лиги делает Клоппа очевидным фаворитом на звание Тренера Года. Не умаляя заслуг Юргена, Рэднапп также предлагает посмотреть, чего добился Уайлдер.



"Юрген Клопп войдет в историю как один из величайших тренеров всех времен. И вполне заслуженно".



"Этот человек — гений. И в плане тактики, и в плане того, как он ведет себя. Хвала его учителю английского, потому что немец является таким красноречивым оратором".



"Он всегда четко знает, что нужно сказать, а его энтузиазм заразителен. Игроки обожают его, как и болельщики".



"Однако для меня есть только один человек, который может стать Тренером Года, и это Крис Уайлдер из "Шеффилд Юнайтед".



"На старте сезона меня и 11 моих коллег по редакции, включая Питера Крауча, Мартина Киоуна и Криса Саттона, попросили сделать свои прогнозы".



"Эти прогнозы были опубликованы 9 августа, и каждый из нас предсказал, что "клинки" финишируют в зоне вылета".



"Также некоторые из нас, включая меня, предсказали, что "Ливерпуль" выиграет титул, потому что мы знали, что команда Клоппа будет претендентом — они набрали 97 очков в прошлом сезоне, они выиграли Лигу Чемпионов".



"Они двигались к этому с 2015 года, когда был назначен Клопп, поэтому мы не можем сказать, что 53-летний немец сотворил чудо, приведя "Ливерпуль" к титулу".



"А вот то, чего добился Уайлдер в своем первом сезоне в Премьер-Лиге, я считаю чудом. Его команда не только выжила, но выжила стильно".



"Я могу сказать только хорошее про Клоппа. При нем "Ливерпуль" вырос в успешную команду. Но достижения Уайлдера должны быть оценены по достоинству. Если бы это зависело от меня, я бы отдал ему награду Тренеру Года", — пишет Рэднапп в своей колонке в Daily Mail.