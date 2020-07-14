Клубы Серии А интересуются Филом Джонсом
Сразу несколько клубов Серии А проявляют интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу.
28-летний Джонс является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера, перебравшись на "Олд Траффорд" еще в 2011 году.
Из-за регулярных проблем со здоровьем Джонс сыграл только 57 матчей за три последних сезона, что, правда, не помешало ему получить новый четырехлетний контракт в феврале 2019.
Как утверждает The Athletic, "красные дьяволы" открыты к расставанию с Джонсом этим летом, и у Фила уже есть несколько вариантов в Италии, чтобы попытаться реабилитировать свою карьеру.
Препятствием к отъезду Джонса из Манчестера может стать высокая зарплата Фила, и здесь игроку сборной Англии уже придется расставить приоритеты.
14.07.2020 08:00
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