Клубы Серии А интересуются Филом Джонсом

Сразу несколько клубов Серии А проявляют интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" Филу Джонсу.

28-летний Джонс является одним из главных старожилов команды Оле Гуннара Сульшера, перебравшись на "Олд Траффорд" еще в 2011 году.



Из-за регулярных проблем со здоровьем Джонс сыграл только 57 матчей за три последних сезона, что, правда, не помешало ему получить новый четырехлетний контракт в феврале 2019.



Как утверждает The Athletic, "красные дьяволы" открыты к расставанию с Джонсом этим летом, и у Фила уже есть несколько вариантов в Италии, чтобы попытаться реабилитировать свою карьеру.



Препятствием к отъезду Джонса из Манчестера может стать высокая зарплата Фила, и здесь игроку сборной Англии уже придется расставить приоритеты.