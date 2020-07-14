Сульшер: "Мы не заслуживали три очка"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, что его команда не заслуживала победу в матче против "Саутгемптона".

Гол Майкла Обафеми на исходе компенсированного времени лишил "Юнайтед" домашней победы (2:2), а вместе с тем не позволил подняться на третье место в Премьер-Лиге.



"Саутгемптон" был вознагражден за свои старания в концовке матча, и подопечным Сульшера лишь остается пенять на самих себя.



"Это, наверное, худший момент, чтобы пропустить гол, но такое случается в футболе".



"Ты просто должен смириться, потому что мы сами так много раз вырывали победы подобным образом. Это станет очередным уроком для этой команды. Мы думали, что три очка уже у нас в кармане, поэтому мы расстроены".



"Однако мы, наверное, не заслуживали три очка сегодня. Соперник играл хорошо и был в хорошей физической форме. Говоря про игру в пас, мы так и не вошли в ритм, особенно при счете 2:1. Однако мы создавали моменты и временами играли великолепно", — сообщил Сульшер Sky Sports.