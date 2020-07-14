"Юнайтед" упустил победу против "Саутгемптона" и не смог стать третьим

"Манчестер Юнайтед" не использовал возможность подняться на третье место в Премьер-Лиге, упустив победу против "Саутгемптона" на исходе компенсированного времени.

Как и ожидалось, стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на пятый матч Премьер-Лиги кряду.



Не наблюдалось изменений и в старте у "святых" относительно 1:1 с "Эвертоном".



Хозяева могли открыть счет уже на 10-й минуте, когда Антони Мартиаль вышел один на один, однако голкипер гостей Алекс Маккарти выиграл эту дуэль, рукой отразив мяч.



Почти сразу же "Саутгемптон" ответил своим моментом. Все началось с того, что Поль Погба потерял мяч в опасной близости от своей штрафной, в результате чего Натан Редмонд ворвался внутрь площадки и сделал передачу к дальней штанге, где Стюарт Армстронг спокойно укротил снаряд и расстрелял ворота — 0:1.



"Юнайтед" пошел большими силами вперед, и на 16-й минуте Маркус Рэшфорд из района 11-метровой отметки замкнул передачу Люка Шоу, однако офсайд.



Прошло еще четыре минуты, и Рэшфорд забил по всем правилам. Погба забросил мяч в штрафную на Мартиаля, который стянул на себя защитников и, уже падая, успел скинуть снаряд под удар Маркусу — 1:1.



А на 23-й минуте "дьяволы" и вовсе повели в счете. Мартиаль вошел в штрафную с левого края, на скорости сместился мимо юного Кайла Уолкер-Питерса и выстрелил в ближний угол ворот — 2:1.



Далее темп снизился, хотя хозяева полностью контролировали игру, а Давид Де Хеа оставался без работы.



Второй тайм, как и первый, гости тоже начали бодро, но это продолжалось недолго — "Юнайтед" вновь принялся диктовать игру.



Однако время шло, а преимущество "дьяволов" все оставалось минимальным. В концовке это заставило хозяев сменить манеру игры на более осторожную.



"Саутгемптон" смог подержать мяч и даже устроил какое-то подобие штурма, а отраженный Де Хеа удар Редмонда оставался единственным реальным моментом гостей. Так было до шестой компенсированной минуты, когда вышедший на замену Майкл Обафеми отправил снаряд в ворота у дальней штанги после розыгрыша углового — 2:2.



"Юнайтед" слишком успокоился в концовке матча, перестав угрожать чужим воротам и став слишком прижиматься к своим, за что и поплатился. "Саутгемптон" был вознагражден за то, что сражался до самого конца.



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче