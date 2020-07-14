"Юнайтед" упустил победу против "Саутгемптона" и не смог стать третьим
"Манчестер Юнайтед" не использовал возможность подняться на третье место в Премьер-Лиге, упустив победу против "Саутгемптона" на исходе компенсированного времени.
Как и ожидалось, стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на пятый матч Премьер-Лиги кряду.
Не наблюдалось изменений и в старте у "святых" относительно 1:1 с "Эвертоном".
Хозяева могли открыть счет уже на 10-й минуте, когда Антони Мартиаль вышел один на один, однако голкипер гостей Алекс Маккарти выиграл эту дуэль, рукой отразив мяч.
Почти сразу же "Саутгемптон" ответил своим моментом. Все началось с того, что Поль Погба потерял мяч в опасной близости от своей штрафной, в результате чего Натан Редмонд ворвался внутрь площадки и сделал передачу к дальней штанге, где Стюарт Армстронг спокойно укротил снаряд и расстрелял ворота — 0:1.
"Юнайтед" пошел большими силами вперед, и на 16-й минуте Маркус Рэшфорд из района 11-метровой отметки замкнул передачу Люка Шоу, однако офсайд.
Прошло еще четыре минуты, и Рэшфорд забил по всем правилам. Погба забросил мяч в штрафную на Мартиаля, который стянул на себя защитников и, уже падая, успел скинуть снаряд под удар Маркусу — 1:1.
А на 23-й минуте "дьяволы" и вовсе повели в счете. Мартиаль вошел в штрафную с левого края, на скорости сместился мимо юного Кайла Уолкер-Питерса и выстрелил в ближний угол ворот — 2:1.
Далее темп снизился, хотя хозяева полностью контролировали игру, а Давид Де Хеа оставался без работы.
Второй тайм, как и первый, гости тоже начали бодро, но это продолжалось недолго — "Юнайтед" вновь принялся диктовать игру.
Однако время шло, а преимущество "дьяволов" все оставалось минимальным. В концовке это заставило хозяев сменить манеру игры на более осторожную.
"Саутгемптон" смог подержать мяч и даже устроил какое-то подобие штурма, а отраженный Де Хеа удар Редмонда оставался единственным реальным моментом гостей. Так было до шестой компенсированной минуты, когда вышедший на замену Майкл Обафеми отправил снаряд в ворота у дальней штанги после розыгрыша углового — 2:2.
"Юнайтед" слишком успокоился в концовке матча, перестав угрожать чужим воротам и став слишком прижиматься к своим, за что и поплатился. "Саутгемптон" был вознагражден за то, что сражался до самого конца.
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче
14.07.2020 00:00
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Последние комментарии:
Челси проклял третье место, как когда-то аснл четвёртое.
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Ливерпуль» набрал 193 очка из последних 222 возможных.
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14.07.2020 00:32 #
sausage
Я хз, зачем тут расклады считают, учитывая Лестер. После вчерашнего матча Лестер точно аут.
Источник: http://fapl.ru/posts/79642/?c=1
14.07.2020 00:38 #
sausage
Кстати, он вполне может и быть в четвёрке, если пенсы обосруться, что тоже вполне вероятно. Я говорю о том, что Лестер на расклады будет мало влиять, в основном, как проведут свои игры МЮ и Челси, ну и волки.
Источник: http://fapl.ru/posts/79642/?c=1
:DDD
(ответить)
Челси 2 матча дома изи 6 пойнтс. Ливер 50/50. Лестер и Мю поделят очи. О какой интриге мы тут говорим, але?)
(ответить)
Хуйчестер юнайтед обосраться же надо так плять
Погба и Ван биссака блять играли ужасно, Фернандеша никто не понимал и он сам уже уставший.
Обосраться теперь по полному и все спустить нахрен
(ответить)
Новый спонсор Челси никому другому не даст занять эту строчку.
(ответить)
Хаха хаха МЮ хоть временно на третьем месте был 😂
(ответить)
Если посмотреть со спортивной точки зрения, то заходить в ЛЧ нужно с поставленной игрой и хорошо обкатанной командой. Коллективы с 3-го по 8-е место испытывают проблемы в этом контексте. В конечном счёте, в текущих кондициях эти команды будут мальчиками для битья в поединках с серьезными соперниками и Челси - Бавария тому пример. Поэтому, кто бы не попал на заветные места, должен значительно прибавить в игровом плане, чтобы не ударить грязь лицом уже в следующем сезоне.
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кстати по статистике саут то переиграл мю, что по ударам, что по владению.
мю кароч помойка
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Ну что ж , Саутгемптон заслужил ничью. Очень качественный футбол показали. Физика на высоком уровне. Ну а чертей даже жаль немного, хотели на 3-е место прыгнуть, в итоге на своем и остались. Ох и заруба дальше будет
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Я хз, зачем тут расклады считают, учитывая Лестер. После вчерашнего матча Лестер точно аут. Нет трёх игроков основы с травмами, Сонджю дисква, что с Олбрайтоном тоже не известно. Если Роджерс в оставшемся неибическом календаре зацепит 2-3 очка - это будет сравни подвигу. Тут надо считать с кем играть пенсам, и с кем манкам. У последних календарь полегче получается, но проблемка с левыми защами. Очухается ли кто-нибудь из них до четверга или хотя бы к Вест Хэму.
(ответить)
ожидания: ЛЧ и Санчо
реальность: ЛЕ, продажа Погба и Магвайер в защите
:))
(ответить)
Все мы знаем, что скромность украшает. Проще говоря, нехуй было пиздеть. Рано распетушились.
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А мю ещё играют в ЛЕ? Какие у них серьёзные соперники, может через второсортный турнир пройдут в ЛЧ)
(ответить)
Если без рофлов, то Гвардиоле и шитюкам пи3да в след сезоне. Лэмпс и Сульшер - школяры/нонеймы на тренерском поприще, но даже с дикими фейлами не так уж далеко его пропустили. Ещё поиграются мальца и прихлопнут шарлатана.
(ответить)
все эти вскукареки на ливерпуль заканчиваются всегда вот так
https://dump.video/i/jgC6xI.mp4
(ответить)
у лестера реально над мю есть перевес. Им просто надо выиграть дома у шефилда и не проепать крупно шпорам. И тогда точно все в руках лис, ведь побеждают мю и лч гарантом их.
У пенсов все сложнее...там этот ливерпук всю малину засрал своим нахождением в соперниках, еще и на энфилде...Там будем посмотреть.
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Челси : победа над норвичем , ничья с Ливерпулем и проеб волкам, итого 64 очка
Лестер: победа над шефилдом, ничья с курами и мю, итого 64 очка
Мю: победа с кп и ничьи с Вх и лисами , итого 64 очка
Волки : три победы , итого 64 очка
Вот это будет эпичная концовочка...
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вот я прокричу, если пенсы завтра, а точнее уже сегодня, обкакаются)) Ну и скамо6ляди с лестре сделают тож самое
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лестер ща такой думает...бля, чтобы попасть в лч, нужно просто выиграть у шефилда и мю...как бы все))) даже если шпорам проебут)))
а вчера роджерс чуть ли не плакал)) Он еще не знал, что там, в пригороде, срульшер еще больший довен, проебет такой шанс)))
но будет ваще норм приколюха, если волки и лестер залетят...лестер ебнет мю, а волки пенсов при условии, что пенсы сольют ливеру ( а это 99%)
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