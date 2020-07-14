"Юнайтед" упустил победу против "Саутгемптона" и не смог стать третьим

Антони Мартиаль "Манчестер Юнайтед" не использовал возможность подняться на третье место в Премьер-Лиге, упустив победу против "Саутгемптона" на исходе компенсированного времени.

Как и ожидалось, стартовый состав "красных дьяволов" не изменился на пятый матч Премьер-Лиги кряду.

Не наблюдалось изменений и в старте у "святых" относительно 1:1 с "Эвертоном".

Хозяева могли открыть счет уже на 10-й минуте, когда Антони Мартиаль вышел один на один, однако голкипер гостей Алекс Маккарти выиграл эту дуэль, рукой отразив мяч.

Почти сразу же "Саутгемптон" ответил своим моментом. Все началось с того, что Поль Погба потерял мяч в опасной близости от своей штрафной, в результате чего Натан Редмонд ворвался внутрь площадки и сделал передачу к дальней штанге, где Стюарт Армстронг спокойно укротил снаряд и расстрелял ворота — 0:1.

"Юнайтед" пошел большими силами вперед, и на 16-й минуте Маркус Рэшфорд из района 11-метровой отметки замкнул передачу Люка Шоу, однако офсайд.

Прошло еще четыре минуты, и Рэшфорд забил по всем правилам. Погба забросил мяч в штрафную на Мартиаля, который стянул на себя защитников и, уже падая, успел скинуть снаряд под удар Маркусу — 1:1.

А на 23-й минуте "дьяволы" и вовсе повели в счете. Мартиаль вошел в штрафную с левого края, на скорости сместился мимо юного Кайла Уолкер-Питерса и выстрелил в ближний угол ворот — 2:1.

Далее темп снизился, хотя хозяева полностью контролировали игру, а Давид Де Хеа оставался без работы.

Второй тайм, как и первый, гости тоже начали бодро, но это продолжалось недолго — "Юнайтед" вновь принялся диктовать игру.

Однако время шло, а преимущество "дьяволов" все оставалось минимальным. В концовке это заставило хозяев сменить манеру игры на более осторожную.

"Саутгемптон" смог подержать мяч и даже устроил какое-то подобие штурма, а отраженный Де Хеа удар Редмонда оставался единственным реальным моментом гостей. Так было до шестой компенсированной минуты, когда вышедший на замену Майкл Обафеми отправил снаряд в ворота у дальней штанги после розыгрыша углового — 2:2.

"Юнайтед" слишком успокоился в концовке матча, перестав угрожать чужим воротам и став слишком прижиматься к своим, за что и поплатился. "Саутгемптон" был вознагражден за то, что сражался до самого конца.

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 14.07.2020 00:00

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Последние комментарии:




  1. m-ballack 14.07.2020 01:30 # m-ballack
    Челси проклял третье место, как когда-то аснл четвёртое.

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  2. mikkiynwa 14.07.2020 01:08 # mikkiynwa
    Ливерпуль» набрал 193 очка из последних 222 возможных.

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  3. thegodfather 14.07.2020 00:57 # thegodfather
    14.07.2020 00:32 #
    sausage

    Я хз, зачем тут расклады считают, учитывая Лестер. После вчерашнего матча Лестер точно аут.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79642/?c=1


    14.07.2020 00:38 #
    sausage

    Кстати, он вполне может и быть в четвёрке, если пенсы обосруться, что тоже вполне вероятно. Я говорю о том, что Лестер на расклады будет мало влиять, в основном, как проведут свои игры МЮ и Челси, ну и волки.

    Источник: http://fapl.ru/posts/79642/?c=1


    :DDD

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  4. gidro-met 14.07.2020 00:46 # gidro-met
    Челси 2 матча дома изи 6 пойнтс. Ливер 50/50. Лестер и Мю поделят очи. О какой интриге мы тут говорим, але?)

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  5. xah 14.07.2020 00:44 # xah
    Хуйчестер юнайтед обосраться же надо так плять

    Погба и Ван биссака блять играли ужасно, Фернандеша никто не понимал и он сам уже уставший.

    Обосраться теперь по полному и все спустить нахрен

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  6. ensiferum 14.07.2020 00:43 # ensiferum
    Новый спонсор Челси никому другому не даст занять эту строчку.

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  7. mansoor 14.07.2020 00:43 # mansoor
    Хаха хаха МЮ хоть временно на третьем месте был &#128514;

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  8. trent 14.07.2020 00:41 # trent
    Если посмотреть со спортивной точки зрения, то заходить в ЛЧ нужно с поставленной игрой и хорошо обкатанной командой. Коллективы с 3-го по 8-е место испытывают проблемы в этом контексте. В конечном счёте, в текущих кондициях эти команды будут мальчиками для битья в поединках с серьезными соперниками и Челси - Бавария тому пример. Поэтому, кто бы не попал на заветные места, должен значительно прибавить в игровом плане, чтобы не ударить грязь лицом уже в следующем сезоне.

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  9. thegodfather 14.07.2020 00:39 # thegodfather
    кстати по статистике саут то переиграл мю, что по ударам, что по владению.

    мю кароч помойка

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  10. ketamin 14.07.2020 00:36 # ketamin
    Ну что ж , Саутгемптон заслужил ничью. Очень качественный футбол показали. Физика на высоком уровне. Ну а чертей даже жаль немного, хотели на 3-е место прыгнуть, в итоге на своем и остались. Ох и заруба дальше будет

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  11. sausage 14.07.2020 00:32 # sausage
    Я хз, зачем тут расклады считают, учитывая Лестер. После вчерашнего матча Лестер точно аут. Нет трёх игроков основы с травмами, Сонджю дисква, что с Олбрайтоном тоже не известно. Если Роджерс в оставшемся неибическом календаре зацепит 2-3 очка - это будет сравни подвигу. Тут надо считать с кем играть пенсам, и с кем манкам. У последних календарь полегче получается, но проблемка с левыми защами. Очухается ли кто-нибудь из них до четверга или хотя бы к Вест Хэму.

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  12. alexomck 14.07.2020 00:31 # alexomck
    ожидания: ЛЧ и Санчо
    реальность: ЛЕ, продажа Погба и Магвайер в защите

    :))

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  13. vyrentz 14.07.2020 00:31 # vyrentz
    Все мы знаем, что скромность украшает. Проще говоря, нехуй было пиздеть. Рано распетушились.

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  14. ssa 14.07.2020 00:29 # ssa
    А мю ещё играют в ЛЕ? Какие у них серьёзные соперники, может через второсортный турнир пройдут в ЛЧ)

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  15. m-ballack 14.07.2020 00:26 # m-ballack
    Если без рофлов, то Гвардиоле и шитюкам пи3да в след сезоне. Лэмпс и Сульшер - школяры/нонеймы на тренерском поприще, но даже с дикими фейлами не так уж далеко его пропустили. Ещё поиграются мальца и прихлопнут шарлатана.

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  16. superperez101 14.07.2020 00:26 # superperez101
    все эти вскукареки на ливерпуль заканчиваются всегда вот так

    https://dump.video/i/jgC6xI.mp4

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  17. thegodfather 14.07.2020 00:24 # thegodfather
    у лестера реально над мю есть перевес. Им просто надо выиграть дома у шефилда и не проепать крупно шпорам. И тогда точно все в руках лис, ведь побеждают мю и лч гарантом их.

    У пенсов все сложнее...там этот ливерпук всю малину засрал своим нахождением в соперниках, еще и на энфилде...Там будем посмотреть.

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  18. highneken 14.07.2020 00:23 # highneken
    Челси : победа над норвичем , ничья с Ливерпулем и проеб волкам, итого 64 очка

    Лестер: победа над шефилдом, ничья с курами и мю, итого 64 очка

    Мю: победа с кп и ничьи с Вх и лисами , итого 64 очка

    Волки : три победы , итого 64 очка

    Вот это будет эпичная концовочка...

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  19. zheka000000 14.07.2020 00:22 # zheka000000
    вот я прокричу, если пенсы завтра, а точнее уже сегодня, обкакаются)) Ну и скамо6ляди с лестре сделают тож самое

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  20. thegodfather 14.07.2020 00:20 # thegodfather
    лестер ща такой думает...бля, чтобы попасть в лч, нужно просто выиграть у шефилда и мю...как бы все))) даже если шпорам проебут)))

    а вчера роджерс чуть ли не плакал)) Он еще не знал, что там, в пригороде, срульшер еще больший довен, проебет такой шанс)))


    но будет ваще норм приколюха, если волки и лестер залетят...лестер ебнет мю, а волки пенсов при условии, что пенсы сольют ливеру ( а это 99%)

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