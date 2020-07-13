"Челси" нацелился на Облака
"Челси" избрал Яна Облака из "Атлетико" своей целью номер один по укреплению вратарской позиции этим летом.
Шокирующее поражение 3:0 от "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд, похоже, стало последней каплей для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, который понял, что не может положиться на Кепу Аррисабалагу и должен выйти на трансферный рынок для покупки нового первого номера.
С переходом в "Челси" связывают голкипера "Аякса" Андре Онану, который мечтает выступать в Премьер-Лиге, однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждается, что приоритетной целью "синих" все-таки является Облак.
В Мадриде у Яна есть контракт до 2023 года с отступными в размере 120 миллионов фунтов. Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются, что в условиях кризиса "Атлетико" согласится на компенсацию менее 100 млн. фунтов.
Кроме того, не всю эту сумму "Челси" собирается предлагать деньгами. "Синие" хотят использовать Кепу в качестве разменной монеты в сделке по 27-летнему словенцу.
Облак обладает колоссальным опытом выступлений, в том числе в еврокубках, и владеет пятью языками, включая английский, поэтому не будет нуждаться в адаптации, которую Кепа, как кажется, никак не преодолеет.
13.07.2020 23:00
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Последние комментарии:
Лол, они только на его перчатку смогут нацелится.
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Сказки
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Я уже боюсь свои мысли оглашать...а вы все не блеать не скрините....
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Любого можно покупать вообще нахуй облак лучше онана
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лэмпард еблан если думает что Атлетико отдаст Облако
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вуахахахаххаахаа
давай еще 100 лямов кинем
итого за 2 куперов две сотки)))
ну кепу если дать, и доплатить 50, то еще пойдет)
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Новый кепа
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