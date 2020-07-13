"Челси" нацелился на Облака

"Челси" избрал Яна Облака из "Атлетико" своей целью номер один по укреплению вратарской позиции этим летом.

Шокирующее поражение 3:0 от "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд, похоже, стало последней каплей для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, который понял, что не может положиться на Кепу Аррисабалагу и должен выйти на трансферный рынок для покупки нового первого номера.



С переходом в "Челси" связывают голкипера "Аякса" Андре Онану, который мечтает выступать в Премьер-Лиге, однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждается, что приоритетной целью "синих" все-таки является Облак.



В Мадриде у Яна есть контракт до 2023 года с отступными в размере 120 миллионов фунтов. Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются, что в условиях кризиса "Атлетико" согласится на компенсацию менее 100 млн. фунтов.



Кроме того, не всю эту сумму "Челси" собирается предлагать деньгами. "Синие" хотят использовать Кепу в качестве разменной монеты в сделке по 27-летнему словенцу.



Облак обладает колоссальным опытом выступлений, в том числе в еврокубках, и владеет пятью языками, включая английский, поэтому не будет нуждаться в адаптации, которую Кепа, как кажется, никак не преодолеет.