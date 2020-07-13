"Челси" нацелился на Облака

Ян Облак "Челси" избрал Яна Облака из "Атлетико" своей целью номер один по укреплению вратарской позиции этим летом.

Шокирующее поражение 3:0 от "Шеффилд Юнайтед" в минувший уикенд, похоже, стало последней каплей для главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда, который понял, что не может положиться на Кепу Аррисабалагу и должен выйти на трансферный рынок для покупки нового первого номера.

С переходом в "Челси" связывают голкипера "Аякса" Андре Онану, который мечтает выступать в Премьер-Лиге, однако Daily Mirror в эксклюзивном материале утверждается, что приоритетной целью "синих" все-таки является Облак.

В Мадриде у Яна есть контракт до 2023 года с отступными в размере 120 миллионов фунтов. Однако на "Стэмфорд Бридж" надеются, что в условиях кризиса "Атлетико" согласится на компенсацию менее 100 млн. фунтов.

Кроме того, не всю эту сумму "Челси" собирается предлагать деньгами. "Синие" хотят использовать Кепу в качестве разменной монеты в сделке по 27-летнему словенцу.

Облак обладает колоссальным опытом выступлений, в том числе в еврокубках, и владеет пятью языками, включая английский, поэтому не будет нуждаться в адаптации, которую Кепа, как кажется, никак не преодолеет.


Метки Аррисабалага, Атлетико, Облак, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 23:00

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  1. trent 14.07.2020 00:05 # trent
    Лол, они только на его перчатку смогут нацелится.

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  2. largo-winch 14.07.2020 00:04 # largo-winch
    Сказки

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  3. chelsealondon 14.07.2020 00:04 # chelsealondon
    Я уже боюсь свои мысли оглашать...а вы все не блеать не скрините....

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  4. df1992 13.07.2020 23:45 # df1992
    Любого можно покупать вообще нахуй облак лучше онана

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  5. gormartin 13.07.2020 23:33 # gormartin
    лэмпард еблан если думает что Атлетико отдаст Облако

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  6. thegodfather 13.07.2020 23:32 # thegodfather
    вуахахахаххаахаа

    давай еще 100 лямов кинем
    итого за 2 куперов две сотки)))

    ну кепу если дать, и доплатить 50, то еще пойдет)

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  7. hammersmith 13.07.2020 23:02 # hammersmith
    Новый кепа

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