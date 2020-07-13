FA не накажет Грилиша за симуляцию
Капитан "Астон Виллы" Джек Грилиш не будет наказан FA за симуляцию в матче против "Кристал Пэлас".
Накануне "вилланы" отпраздновали победу 2:0 над "Пэлас" в домашних стенах, и во втором тайме этого матча случился инцидент, когда Грилиш нелепым образом упал в чужой штрафной.
Поначалу рефери Мартин Аткинсон поверил Джеку и указал на 11-метровую отметку, однако после подсказки системы VAR отменил свое решение о назначении пенальти.
Несмотря на вмешательство VAR во время игры, Ассоциация все равно могла наказать английского полузащитника за симуляцию постфактум, благо правила это позволяют.
Однако Daily Mail стало известно, что FA решила не лишать "Астон Виллу" ключевого игрока на концовку сезона. Джек будет доступен на матч против "Эвертона", после которого подопечные Дина Смита также сразятся с "Арсеналом" и "Вест Хэмом".
State of this dive from Grealish pic.twitter.com/D0UPLLMnN7— Shriv⚒ (@ShrivWHU) July 12, 2020
13.07.2020 22:00
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В муму таких.как говорил великий хуйберниев-вот она школа!)
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Ещё не перешёл, а САФ уже наротировал FA на всякий случай
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