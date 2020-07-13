Сульшер спрашивал Роналду насчет Фернандеша

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что консультировался насчет покупки полузащитника Бруну Фернандеша со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду.

Покупка Фернандеша у "Спортинга" в январе за 47 миллионов фунтов стала большой трансферной удачей для "Юнайтед", и положительная характеристика Роналду на своего партнера по сборной Португалии сыграла не последнюю роль в том, что Сульшер решился потратиться на Бруну, благодаря которому "красные дьяволы" резко улучшили свои результаты и игру.



"Поговорить с партнерами игрока по национальной команде — это обычное дело. В этом плане мне было очень легко связаться с Криштиану, я сделал это через Патриса (Эвра) и получил рекомендацию, которая сослужила ему хорошую службу".



"По тому, какой эффект Бруну оказал на нас, вы можете видеть, что он лидер, потому что игроки следуют за ним. Они говорят "вау". Это та искра, в которой мы нуждались ранее в сезоне, чтобы стать из команды, которая должна выигрывать, командой, которая выигрывает".



"Конечно, он талантлив. Вы можете видеть его мастерство. Мы знали о нем и раньше, но он проявляет его, когда нужно, делая прострелы, ассистируя, забивая голы, исполняя пенальти".



"За пределами поля он требователен ко мне, он требователен к своим партнерам по команде. В первый же день в клубе он пожал руку каждому работнику. Он не приехал сюда, считая себя важной персоной, за которой все должны следовать по умолчанию", — цитирует Сульшера The Telegraph.