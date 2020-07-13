Погба: "Теперь это можно назвать приличной командой"

Поль Погба Полузащитник Поль Погба заявил, что "Манчестер Юнайтед", наконец-то, стал выглядеть "приличной командой".

Вопреки опасениям болельщиков, "Юнайтед" не только не растерял свою форму за время коронавирусной паузы, но даже улучшил ее.

"Красные дьяволы" не знают поражений уже 17 матчей подряд с учетом всех соревнований, а также одержали четыре победы подряд в Премьер-Лиге с разницей в три мяча или более, чего прежде не удавалось никому.

Заслуга Погба в этом не так уж велика — Поль лишь вскочил на подножку разогнавшегося поезда, однако 27-летний француз восхищается преображением "Юнайтед".

"Теперь это можно назвать приличной командой. Иногда прежде мы могли быть слишком оборонительной или слишком атакующей командой, у нас не было этого баланса, мы не контролировали игру. Теперь вы можете видеть, что у нас есть этот баланс и есть крепкая структура — мы упорно трудились над этим".

"Вы не будете отрицать, что мы значительно прибавили. Прибавлять — это всегда хорошо, но ты не хочешь, чтобы это прекращалось. Ты знаешь, что должен трудиться для этого", — сообщил Погба United Review.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 19:00

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  1. januzaj00 13.07.2020 19:17 # januzaj00
    Если опять МЮ начнёт штормить, этот сразу отправится лечиться

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  2. ssa 13.07.2020 19:15 # ssa
    Че там, уже в Реал перехотелось

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  3. thegodfather 13.07.2020 19:14 # thegodfather
    Пхаха, норм они походу уже крылышки оттопырили.

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