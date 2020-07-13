Погба: "Теперь это можно назвать приличной командой"

Полузащитник Поль Погба заявил, что "Манчестер Юнайтед", наконец-то, стал выглядеть "приличной командой".

Вопреки опасениям болельщиков, "Юнайтед" не только не растерял свою форму за время коронавирусной паузы, но даже улучшил ее.



"Красные дьяволы" не знают поражений уже 17 матчей подряд с учетом всех соревнований, а также одержали четыре победы подряд в Премьер-Лиге с разницей в три мяча или более, чего прежде не удавалось никому.



Заслуга Погба в этом не так уж велика — Поль лишь вскочил на подножку разогнавшегося поезда, однако 27-летний француз восхищается преображением "Юнайтед".



"Теперь это можно назвать приличной командой. Иногда прежде мы могли быть слишком оборонительной или слишком атакующей командой, у нас не было этого баланса, мы не контролировали игру. Теперь вы можете видеть, что у нас есть этот баланс и есть крепкая структура — мы упорно трудились над этим".



"Вы не будете отрицать, что мы значительно прибавили. Прибавлять — это всегда хорошо, но ты не хочешь, чтобы это прекращалось. Ты знаешь, что должен трудиться для этого", — сообщил Погба United Review.