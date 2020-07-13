Президент Ла Лиги усомнился в легитимности CAS после решения в пользу "Сити"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас усомнился в легитимности CAS после удовлетворения Спортивным арбитражным судом апелляции "Манчестер Сити".

Ранее в понедельник CAS отменил санкции УЕФА в отношении "Сити", сочтя обвинения в адрес "горожан" ложными. Клуб с "Этихад" лишь заплатит штраф в 9 миллионов фунтов за то, что отказался сотрудничать со следствием.



На протяжении предыдущих месяцев Тебас рьяно высказывался в поддержку УЕФА и правил финансового фейр-плей, поэтому вердикт Лозанны его глубоко расстроил.



"Мы должны пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования решений футбольных организаций".



"Швейцария — это страна с великой историей арбитража, но CAS не соответствует их стандартам", — приводит слова Тебаса Daily Mirror.