Президент Ла Лиги усомнился в легитимности CAS после решения в пользу "Сити"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас усомнился в легитимности CAS после удовлетворения Спортивным арбитражным судом апелляции "Манчестер Сити".
Ранее в понедельник CAS отменил санкции УЕФА в отношении "Сити", сочтя обвинения в адрес "горожан" ложными. Клуб с "Этихад" лишь заплатит штраф в 9 миллионов фунтов за то, что отказался сотрудничать со следствием.
На протяжении предыдущих месяцев Тебас рьяно высказывался в поддержку УЕФА и правил финансового фейр-плей, поэтому вердикт Лозанны его глубоко расстроил.
"Мы должны пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования решений футбольных организаций".
"Швейцария — это страна с великой историей арбитража, но CAS не соответствует их стандартам", — приводит слова Тебаса Daily Mirror.
13.07.2020 17:00
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Он УЕФА занёс, что бы Сити отстранили от еврокубков. А Сити занёс в CAS. Его обыграли в этой игре, вот он и бесится.
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САСИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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алкаш на фото.
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Ага, когда у Барсы там контракты на сотни миллонов от Катара - это норм, а тут типа нет. Лучше пусть Сити и ПСЖ в лч играют, чем эти пососные Реал с Барселоной.
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Вот жеж нытик этот Тебас, достал уже, за своей Ла Лиго следил бы лучше!
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представляете себе должность - президент ла лиги
да это блять настолько ахуевший пидор и коррупционер, прошедший по головам десятков людей - и у него видите-ли сомнения возникли
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