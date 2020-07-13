Президент Ла Лиги усомнился в легитимности CAS после решения в пользу "Сити"

Хавьер Тебас Президент Ла Лиги Хавьер Тебас усомнился в легитимности CAS после удовлетворения Спортивным арбитражным судом апелляции "Манчестер Сити".

Ранее в понедельник CAS отменил санкции УЕФА в отношении "Сити", сочтя обвинения в адрес "горожан" ложными. Клуб с "Этихад" лишь заплатит штраф в 9 миллионов фунтов за то, что отказался сотрудничать со следствием.

На протяжении предыдущих месяцев Тебас рьяно высказывался в поддержку УЕФА и правил финансового фейр-плей, поэтому вердикт Лозанны его глубоко расстроил.

"Мы должны пересмотреть, является ли CAS подходящим органом для обжалования решений футбольных организаций".

"Швейцария — это страна с великой историей арбитража, но CAS не соответствует их стандартам", — приводит слова Тебаса Daily Mirror.


Метки CAS, Ла Лига, Манчестер Сити, Тебас

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 17:00

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  1. suddenly 13.07.2020 17:38 # suddenly
    Он УЕФА занёс, что бы Сити отстранили от еврокубков. А Сити занёс в CAS. Его обыграли в этой игре, вот он и бесится.

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  2. scholes22 13.07.2020 17:34 # scholes22
    САСИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

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  3. alexomck 13.07.2020 17:33 # alexomck
    алкаш на фото.

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  4. ganinilyha 13.07.2020 17:12 # ganinilyha
    Ага, когда у Барсы там контракты на сотни миллонов от Катара - это норм, а тут типа нет. Лучше пусть Сити и ПСЖ в лч играют, чем эти пососные Реал с Барселоной.

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  5. arhangel777 13.07.2020 17:09 # arhangel777
    Вот жеж нытик этот Тебас, достал уже, за своей Ла Лиго следил бы лучше!

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  6. superperez101 13.07.2020 17:05 # superperez101
    представляете себе должность - президент ла лиги
    да это блять настолько ахуевший пидор и коррупционер, прошедший по головам десятков людей - и у него видите-ли сомнения возникли

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