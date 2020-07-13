"Ливерпуль" планирует продлить контракт с Ловреном до 2022 года

Деян Ловрен "Ливерпуль" планирует воспользоваться своей опцией и продлить контракт с защитником Деяном Ловреном на один год — до июня 2022.

В данный момент Ловрен уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, а пресса неустанно спекулирует насчет отъезда Деяна с "Энфилда".

Недавно таблоиды отправляли Ловрена в "Рому", а теперь Деяна связывают с переходом в "Зенит", однако клуб из Санкт-Петербурга, как утверждает BBC, пока не контактировал "Ливерпулем".

Если Ловрен не покинет "Ливерпуль" до конца ближайшего трансферного окна, то мерсисайдский клуб продлит контракт с Деяном, благодаря чему успокоит слухи и поддержит трансферную стоимость 31-летнего хорвата.

Добавим, с момента перехода из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов в 2014 году Ловрен сыграл 131 матч за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, включая 10 в этом сезоне.


Метки контракты, Ливерпуль, Ловрен

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 16:00

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  1. gormartin 13.07.2020 17:34 # gormartin
    в Туркмению его верблюдов доить

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  2. scholes22 13.07.2020 17:16 # scholes22
    калали)))

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  3. gerrard08 13.07.2020 17:13 # gerrard08
    Пытаются сблефовать, чтоб хоть чот содрать.
    Посмотрим, получится ли наебать зенит на 31 летнего косячника с топовой зп. Или останемся с носом и будем платить личку в 110к\нед и смотреть на его потуги на поле.

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  4. lovrentiy 13.07.2020 16:55 # lovrentiy
    Вообщем, остаюсь!
    Утырки сраные!

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  5. liverbro 13.07.2020 16:15 # liverbro
    Блть,ну нах,надеюсь утка

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  6. m-ballack 13.07.2020 16:03 # m-ballack
    Зенит на бабки разводят прост

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