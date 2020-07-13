"Ливерпуль" планирует продлить контракт с Ловреном до 2022 года

"Ливерпуль" планирует воспользоваться своей опцией и продлить контракт с защитником Деяном Ловреном на один год — до июня 2022.

В данный момент Ловрен уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, а пресса неустанно спекулирует насчет отъезда Деяна с "Энфилда".



Недавно таблоиды отправляли Ловрена в "Рому", а теперь Деяна связывают с переходом в "Зенит", однако клуб из Санкт-Петербурга, как утверждает BBC, пока не контактировал "Ливерпулем".



Если Ловрен не покинет "Ливерпуль" до конца ближайшего трансферного окна, то мерсисайдский клуб продлит контракт с Деяном, благодаря чему успокоит слухи и поддержит трансферную стоимость 31-летнего хорвата.



Добавим, с момента перехода из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов в 2014 году Ловрен сыграл 131 матч за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, включая 10 в этом сезоне.