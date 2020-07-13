"Ливерпуль" планирует продлить контракт с Ловреном до 2022 года
"Ливерпуль" планирует воспользоваться своей опцией и продлить контракт с защитником Деяном Ловреном на один год — до июня 2022.
В данный момент Ловрен уже вступил в заключительные 12 месяцев по своему действующему контракту, а пресса неустанно спекулирует насчет отъезда Деяна с "Энфилда".
Недавно таблоиды отправляли Ловрена в "Рому", а теперь Деяна связывают с переходом в "Зенит", однако клуб из Санкт-Петербурга, как утверждает BBC, пока не контактировал "Ливерпулем".
Если Ловрен не покинет "Ливерпуль" до конца ближайшего трансферного окна, то мерсисайдский клуб продлит контракт с Деяном, благодаря чему успокоит слухи и поддержит трансферную стоимость 31-летнего хорвата.
Добавим, с момента перехода из "Саутгемптона" за 20 миллионов фунтов в 2014 году Ловрен сыграл 131 матч за "Ливерпуль" в Премьер-Лиге, включая 10 в этом сезоне.
13.07.2020 16:00
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Последние комментарии:
в Туркмению его верблюдов доить
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калали)))
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Пытаются сблефовать, чтоб хоть чот содрать.
Посмотрим, получится ли наебать зенит на 31 летнего косячника с топовой зп. Или останемся с носом и будем платить личку в 110к\нед и смотреть на его потуги на поле.
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Вообщем, остаюсь!
Утырки сраные!
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Блть,ну нах,надеюсь утка
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Зенит на бабки разводят прост
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