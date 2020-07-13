"Челси" контактирует с Онаной

Андре Онана "Челси" находится в регулярном контакте с представителями голкипера "Аякса" Андре Онаны.

Плохая форма первого номера "Челси" Кепы Аррисабалаги в этом сезоне дала Фрэнку Лэмпарду немало пищи для размышлений. Главный тренер "синих" даже усадил 25-летнего испанца в запас на несколько матчей, но это не изменило ситуацию кардинальным образом.

К игре Кепы по-прежнему есть большие вопросы, и Лэмпард задумывается о том, чтобы обзавестись новым первым номером на следующий сезон.

Как сообщает The Athletic, покупка "Челси" голкипера зависит от того, покинет ли Аррисабалага "Стэмфорд Бридж". Два года назад Кепа обошелся "синим" в 71 миллион фунтов, и сейчас эти вложения, конечно, не вернуть, однако лондонцы открыты к предложениям насчет аренды.

А в качестве замены для Кепы "Челси" рассматривает Онану, который не скрывает своего желания покинуть "Аякс" ради более серьезного клуба — желательно из Премьер-Лиги. В стане 24-летнего камерунца уже осведомлены об интересе "синих".

Онана, известный своей быстрой реакцией, умением отражать удары и техничной игрой ногами, оценивается "Аяксом" в 26 млн. фунтов.

Также "Челси" проявляет интерес к принадлежащему "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, однако этот трансфер будет осуществить гораздо сложнее.


Метки Аррисабалага, Аякс, Онана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 15:00

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  1. m-ballack 13.07.2020 15:56 # m-ballack
    Второй комментарий.

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  2. thegodfather 13.07.2020 15:07 # thegodfather
    та накуй нужен...такая же коротышка, как кепа.
    купите турка блять!!!!!!

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