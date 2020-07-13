"Челси" контактирует с Онаной

"Челси" находится в регулярном контакте с представителями голкипера "Аякса" Андре Онаны.

Плохая форма первого номера "Челси" Кепы Аррисабалаги в этом сезоне дала Фрэнку Лэмпарду немало пищи для размышлений. Главный тренер "синих" даже усадил 25-летнего испанца в запас на несколько матчей, но это не изменило ситуацию кардинальным образом.



К игре Кепы по-прежнему есть большие вопросы, и Лэмпард задумывается о том, чтобы обзавестись новым первым номером на следующий сезон.



Как сообщает The Athletic, покупка "Челси" голкипера зависит от того, покинет ли Аррисабалага "Стэмфорд Бридж". Два года назад Кепа обошелся "синим" в 71 миллион фунтов, и сейчас эти вложения, конечно, не вернуть, однако лондонцы открыты к предложениям насчет аренды.



А в качестве замены для Кепы "Челси" рассматривает Онану, который не скрывает своего желания покинуть "Аякс" ради более серьезного клуба — желательно из Премьер-Лиги. В стане 24-летнего камерунца уже осведомлены об интересе "синих".



Онана, известный своей быстрой реакцией, умением отражать удары и техничной игрой ногами, оценивается "Аяксом" в 26 млн. фунтов.



Также "Челси" проявляет интерес к принадлежащему "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, однако этот трансфер будет осуществить гораздо сложнее.