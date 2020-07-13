35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Маркус Рэшфорд и Ориоль Ромеу В понедельник, 13 июля, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция

В минувший уикенд "Челси" и "Лестер" потерпели по шокирующему поражению с разницей в три мяча, и это дает возможность "Манчестер Юнайтед" вскарабкаться аж на третье место. Особенно это актуально теперь, когда стало понятно, что пятая команда Премьер-Лиги не попадет в Лигу Чемпионов. Благо "красные дьяволы" отлично готовы к этому вызову, не зная поражений уже 17 матчей кряду с учетом всех соревнований. Все четыре последних поединка в чемпионате подопечные Оле Гуннара Сульшера выиграли крупно.

Однако "Саутгемптон", хоть и находится в нижней половине таблицы, не так-то прост. "Святые" набрали 27 очков в гостях в этом сезоне Премьер-Лиги, и по этому показателю они четвертые в дивизионе. Правда, в 23 последних выездах к командам так называемой "большой шестерки" подопечные Ральф Хазенхюттля выиграли лишь раз, потерпев 17 поражений.

"Юнайтед" выиграл только две из шести последних домашних встреч с "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "Юнайтед" оставался неизменным в четырех последних матчах Премьер-Лиги, и на сей раз сюрпризов тоже не ожидается. Аксель Туанзебе и Фил Джонс травмированы.

"Саутгемптон" лишен Муссы Дженепо, Софиана Буфаля и Яна Валери. Может поправиться в срок Янник Вестергор.


Метки анонс тура, Манчестер Юнайтед, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 14:00

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  1. faridmyu90 13.07.2020 14:14 # faridmyu90
    Нада брат 3 очка и все.

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  2. master-fakaster 13.07.2020 14:02 # master-fakaster
    Манки должны костьми лечь, но взять три очка

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