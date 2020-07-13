35-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 13 июля, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Саутгемптона" завершится 35-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — САУТГЕМПТОН 22:00 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд "Челси" и "Лестер" потерпели по шокирующему поражению с разницей в три мяча, и это дает возможность "Манчестер Юнайтед" вскарабкаться аж на третье место. Особенно это актуально теперь, когда стало понятно, что пятая команда Премьер-Лиги не попадет в Лигу Чемпионов. Благо "красные дьяволы" отлично готовы к этому вызову, не зная поражений уже 17 матчей кряду с учетом всех соревнований. Все четыре последних поединка в чемпионате подопечные Оле Гуннара Сульшера выиграли крупно.



Однако "Саутгемптон", хоть и находится в нижней половине таблицы, не так-то прост. "Святые" набрали 27 очков в гостях в этом сезоне Премьер-Лиги, и по этому показателю они четвертые в дивизионе. Правда, в 23 последних выездах к командам так называемой "большой шестерки" подопечные Ральф Хазенхюттля выиграли лишь раз, потерпев 17 поражений.



"Юнайтед" выиграл только две из шести последних домашних встреч с "Саутгемптоном" в Премьер-Лиге.



Стартовый состав "Юнайтед" оставался неизменным в четырех последних матчах Премьер-Лиги, и на сей раз сюрпризов тоже не ожидается. Аксель Туанзебе и Фил Джонс травмированы.



"Саутгемптон" лишен Муссы Дженепо, Софиана Буфаля и Яна Валери. Может поправиться в срок Янник Вестергор.