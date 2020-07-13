Аке уже не сыграет в этом сезоне
Защитник "Борнмута" Натан Аке уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезной мышечной травмы.
Накануне Аке поучаствовал в победе над "Лестером" со счетом 4:1, благодаря чему "вишенки" сохранили шансы на выживание в Премьер-Лиге.
Однако сражаться за продление прописки в элите в трех оставшихся матчах команда Эдди Хау будет уже без Натана. Издание Daily Mail получило подтверждение, что для 25-летнего голландца сезон завершен.
"Его травма выгляди неважно. Поскольку до конца сезона остается так мало времени, ему будет сложно снова сыграть", — говорил накануне Хау.
Добавим, что "Борнмуту" еще предстоит сыграть с "Манчестер Сити", "Саутгемптоном" и "Эвертоном".
13.07.2020 13:00
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