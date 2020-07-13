Защитник "Борнмута" Натан Аке уже не сыграет в этом сезоне из-за серьезной мышечной травмы.

Накануне Аке поучаствовал в победе над "Лестером" со счетом 4:1, благодаря чему "вишенки" сохранили шансы на выживание в Премьер-Лиге.



Однако сражаться за продление прописки в элите в трех оставшихся матчах команда Эдди Хау будет уже без Натана. Издание Daily Mail получило подтверждение, что для 25-летнего голландца сезон завершен.



"Его травма выгляди неважно. Поскольку до конца сезона остается так мало времени, ему будет сложно снова сыграть", — говорил накануне Хау.



Добавим, что "Борнмуту" еще предстоит сыграть с "Манчестер Сити", "Саутгемптоном" и "Эвертоном".