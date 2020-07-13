Сульшер не думал о том, чтобы усадить Де Хеа в запас

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что у него не было и мысли убрать голкипера Давида Де Хеа из стартового состава.

Де Хеа как первый номер "красных дьяволов" оказался под серьезным давлением из-за серии результативных ошибок, причем этот спад формы начался для Давида еще в прошлом сезоне и продолжился в этом.



Однако в преддверии матча против "Саутгемптона", который станет 400-м для Де Хеа за клуб, Сульшер выразил свою поддержку Давиду и дал понять, что 29-летний испанец неприкосновенен.



"Такая мысль никогда не приходила мне в голову, ни на секунду. Я совершенно об этом не думал. Чтобы быть голкипером "Манчестер Юнайтед", ты должен быть силен духом. У Давида сильный дух, и он находится здесь так давно, что достиг рубежа в 400 матчей. Тебе этого не сделать, если ты боишься прожекторов "Олд Траффорд".



"Ты делаешь это, выходя на поле, демонстрируя свое мастерство и дух трибунам. У него сильный характер, и я не вижу никакого смысла убирать его, совершенно не вижу", — цитирует Сульшера ESPN.



Также Оле Гуннар заявил, что Де Хеа сможет остаться основным голкипером "Юнайтед" на следующие 10 лет, однако "красные дьяволы" должны удовлетворить амбиции Давида.



"Давид великолепен с момента моего перехода сюда, и я наслаждаюсь совместной работой с ним. Как-то он сказал, что хочет играть еще очень, очень долго — возможно, еще 10 лет. Как долго он будет оставаться на топ-уровне, зависит только от него, потому что для меня одно удовольствие наблюдать за его упорной работой".



"Он выигрывал Премьер-Лигу, он выигрывал Кубок Англии, Лигу Европы, Кубок Лиги, но этого, наверное, недостаточно для него. Думаю, он не будет счастлив, пока не выиграет более важные трофеи, а этот период, пока "Юнайтед" не побеждает, он, наверное, ощущает как черное пятно в своей карьере".



"Да, он выигрывал индивидуальные награды, но я не думаю, что Давида заботят индивидуальные награды. Думаю, он также хочет, чтобы команда поднимала большие трофеи", — добавил Сульшер.