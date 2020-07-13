Брата Сержа Орье застрелили во Франции

Минувшей ночью младший брат защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье был застрелен во Франции.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на французское издание Europe1, этот инцидент случился снаружи одного из ночных клубов в Тулузе около пяти часов утра.



На момент прибытия экстренных служб 26-летний Кристоф Орье еще был жив, но позже скончался в госпитале. Выстреливший сбежал и теперь разыскивается полицией.



Как и старший брат, накануне целиком сыгравший победный для "шпор" матч против "Арсенала" (2:1), Кристоф тоже был футболистом и даже ездил на просмотр в "Брентфорд" в 2011 году, но никаких успехов на этом поприще не добился.