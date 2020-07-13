Брата Сержа Орье застрелили во Франции
Минувшей ночью младший брат защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье был застрелен во Франции.
Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на французское издание Europe1, этот инцидент случился снаружи одного из ночных клубов в Тулузе около пяти часов утра.
На момент прибытия экстренных служб 26-летний Кристоф Орье еще был жив, но позже скончался в госпитале. Выстреливший сбежал и теперь разыскивается полицией.
Как и старший брат, накануне целиком сыгравший победный для "шпор" матч против "Арсенала" (2:1), Кристоф тоже был футболистом и даже ездил на просмотр в "Брентфорд" в 2011 году, но никаких успехов на этом поприще не добился.
13.07.2020 11:00
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Обычные нигерские разборки, бывает
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gormartin конечно лютый длбб.чмо, которому мало язык оторвать
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Ужас,представляю,как больно на душе
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Rip....YNWA
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Здоровья
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не хер лазить в 5 утра по клубам, небось наркоша был дозняк не поделили тем более во Франции черножопых арабов больше чем негров в Африке короче сдох еблан ну и хер с ним
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Фанаты Арсенала уже совсем с ума посходили.
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Орье хорош для Апл нормич деф
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Вот и жизнь прошла по незаметной.R.I.P.
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пьяные наверное были
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