Брата Сержа Орье застрелили во Франции

Серж Орье Минувшей ночью младший брат защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье был застрелен во Франции.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на французское издание Europe1, этот инцидент случился снаружи одного из ночных клубов в Тулузе около пяти часов утра.

На момент прибытия экстренных служб 26-летний Кристоф Орье еще был жив, но позже скончался в госпитале. Выстреливший сбежал и теперь разыскивается полицией.

Как и старший брат, накануне целиком сыгравший победный для "шпор" матч против "Арсенала" (2:1), Кристоф тоже был футболистом и даже ездил на просмотр в "Брентфорд" в 2011 году, но никаких успехов на этом поприще не добился.


Метки Орье, происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 13.07.2020 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2381

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  1. smokekush 13.07.2020 12:30 # smokekush
    Обычные нигерские разборки, бывает

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  2. liverbro 13.07.2020 11:58 # liverbro
    gormartin конечно лютый длбб.чмо, которому мало язык оторвать

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  3. liverbro 13.07.2020 11:56 # liverbro
    Ужас,представляю,как больно на душе

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  4. liverpool1892est 13.07.2020 11:51 # liverpool1892est
    Rip....YNWA

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  5. jirrort 13.07.2020 11:37 # jirrort
    Здоровья

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  6. gormartin 13.07.2020 11:23 # gormartin
    не хер лазить в 5 утра по клубам, небось наркоша был дозняк не поделили тем более во Франции черножопых арабов больше чем негров в Африке короче сдох еблан ну и хер с ним

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  7. vyrentz 13.07.2020 11:22 # vyrentz
    Фанаты Арсенала уже совсем с ума посходили.

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  8. gidro-met 13.07.2020 11:13 # gidro-met
    Орье хорош для Апл нормич деф

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  9. noi39 13.07.2020 11:03 # noi39
    Вот и жизнь прошла по незаметной.R.I.P.

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  10. xah 13.07.2020 11:02 # xah
    пьяные наверное были

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