Клопп вернется в Германию через четыре года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что покинет мерсисайдский клуб в 2024 году, если не будет уволен раньше, и вернется жить в Германию.

Клопп возглавил "Ливерпуль" в октябре 2015 и с тех пор превратил "красных" в грозную силу на европейской и внутренней аренах, подтвердив это победой в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне и титулом Премьер-Лиги в этом.



В декабре 2019 Юрген заключил с "Ливерпулем" новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/24. Оставаться в Англии дольше немец не планирует.



"Вернусь ли я в Германию? Определенно — чтобы жить, после своей карьеры. Вероятнее всего — в Майнц".



"Как долго я пробуду в "Ливерпуле"? Еще четыре года", — сообщил Клопп SWR Sport.



Также Юрген поведал, что хотел бы взять творческий отпуск продолжительностью в один год после расставания с "Ливерпулем", чтобы затем решить, продолжить тренерскую карьеру или уйти на пенсию.