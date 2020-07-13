Гиггз: "Еще не пора менять Де Хеа"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал Давида Де Хеа и заявил, что для "красных дьяволов" еще не настало время менять первого номера.
На протяжении этого сезона Де Хеа совершил несколько результативных ошибок, в связи с чем пресса принялась спекулировать о возможном приходе Дина Хендерсона, который блестяще выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, на роль основного голкипера МЮ.
По мнению Гиггза, спад Де Хеа вовсе не так значителен, а в прошлом "дьяволы" уже обжигались, поспешно меняя первого номера.
"Я не вижу у Давида такого большого спада, как это пытаются представить люди. Я по-прежнему считаю его голкипером топ-уровня. Думаю, появление Алиссона с Эдерсоном и форма "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" не помогли ему, но он голкипер топ-уровня".
"Я играл с ним, и я тренировал его. Он великолепный голкипер, но он совершил чуть больше ошибок, чем в предыдущие пять или шесть лет".
"Думаю, перед ним была оборона, которой не хватало сыгранности, и это не помогало ему. Это стало бы проблемой для любого голкипера, как бы хорош ты ни был".
"Он голкипер самого, самого высокого уровня. Когда начинается чехарда со сменой вратарей, это может стать ловушкой, как мы убедились после ухода Петера Шмейхеля. Я не думаю, что он на той стадии, когда ты должен думать о замене для него", — цитирует Гиггза Goal.
13.07.2020 09:00
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Последние комментарии:
ебать, вы видели гол Борнмута в ворота Юнайтед? Маквайер и Де Хеа показали себя днарями уровня Лиги 1. Клоуны с личкой во весь Борнмут
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Помнится мне, что когда была новость на фапле, что хендерсон больше не будет ждать шанса попасть в состав маню, все манки пищали, что он им и не нужен при живом де хеи.
Лицемерные мрази, как и фанаты ливерпуля.
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В отличие от Хендерсона Давид как бы доказал, что может годами стабильно тащить команду. Даже у самых лучших игроков бывают неудачные сезоны. Пока что его ляпы не бьют по шансам МЮ попасть в ЛЧ, так что ничего страшного.
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Давид - голкипер топ-уровня, но Юнайтед загнал себя в ловушку с новым контактом для него. Это не тот игрок, которого можно усадить на лавку в случае спада формы, а покупателя на него сейчас не найти.
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Ну пусть годик два постоит ещё, потом можно будет продать за лямов 60, добавить и купить санчо, нападение будет очевидно лучшем в мире, да ещё и с ротацией там как раз и хендерсон уже окрепнет)
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