Гиггз: "Еще не пора менять Де Хеа"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз поддержал Давида Де Хеа и заявил, что для "красных дьяволов" еще не настало время менять первого номера.

На протяжении этого сезона Де Хеа совершил несколько результативных ошибок, в связи с чем пресса принялась спекулировать о возможном приходе Дина Хендерсона, который блестяще выступает за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, на роль основного голкипера МЮ.



По мнению Гиггза, спад Де Хеа вовсе не так значителен, а в прошлом "дьяволы" уже обжигались, поспешно меняя первого номера.



"Я не вижу у Давида такого большого спада, как это пытаются представить люди. Я по-прежнему считаю его голкипером топ-уровня. Думаю, появление Алиссона с Эдерсоном и форма "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" не помогли ему, но он голкипер топ-уровня".



"Я играл с ним, и я тренировал его. Он великолепный голкипер, но он совершил чуть больше ошибок, чем в предыдущие пять или шесть лет".



"Думаю, перед ним была оборона, которой не хватало сыгранности, и это не помогало ему. Это стало бы проблемой для любого голкипера, как бы хорош ты ни был".



"Он голкипер самого, самого высокого уровня. Когда начинается чехарда со сменой вратарей, это может стать ловушкой, как мы убедились после ухода Петера Шмейхеля. Я не думаю, что он на той стадии, когда ты должен думать о замене для него", — цитирует Гиггза Goal.