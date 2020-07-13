"Зениту" придется заплатить за Ловрена
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен стал трансферной целью для "Зенита" из Санкт-Петербурга.
В этом сезоне Ловрен провел только 10 матчей за "красных" в Премьер-Лиге и еще пять в прочих соревнованиях. При этом после коронавирусной паузы Деян сыграл лишь 17 минут.
К уходу из "Ливерпуля" Ловрена подталкивает не только конкуренция со стороны Виргила Ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа, а также то обстоятельство, что от действующего контракта Деяна остается один год.
Накануне в российской прессе даже появились слухи, что "Ливерпуль" согласился освободить 31-летнего хорвата от обязательств по контракту и отпустить в "Зенит" свободным агентом, однако Evening Standard и Goal опровергают эту информацию.
Новоиспеченные чемпионы России действительно заинтересованы в Ловрене, но пока не контактировали с "Ливерпулем" и точно не получат Деяна бесплатно — "красные" рассчитывают на компенсацию защитника, которого они купили у "Саутгемптона" в 2014 году за 20 миллионов фунтов.
13.07.2020 08:00
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если днище Иванович останется - не поможет.
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к 3 членсам его они любят шлак покупать
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