Моуриньо: "Я должен быть амбициознее, чем просто опередить "Арсенал"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что его цель — не финишировать выше "Арсенала", а попасть в Лигу Европы по итогам этого сезона.

Благодаря волевой победе 2:1 в воскресном дерби Северного Лондона "Тоттенхэм" обошел "Арсенал" в таблице и получил хорошую возможность четвертый сезон подряд завершить выше своих соседей в Премьер-Лиге.



Однако для самого Моуриньо это не так важно. Жозе ставит перед собой более амбициозную цель.



"Нашим фанатам важно финишировать выше "Арсенала". Но я должен быть амбициознее".



"Я знаю, что это эгоистичная точка зрения, но если бы чемпионат стартовал в момент, когда я взялся за работу, мы были бы четвертыми или пятыми в таблице, даже со всеми своими проблемами".



"Я не хочу быть эгоистом и не хочу смотреть на ситуацию как фанат, радуясь тому, что мы можем финишировать выше "Арсенала".



"Я был бы счастлив попасть в Лигу Европы. Это не то соревнование, которое я так сильно люблю, но когда ты не можешь попасть в Лигу Чемпионов, ты хочешь выступать в Лиге Европы".



"В своей карьере я только дважды участвовал в Лиге Европы, и я оба раза ее выиграл. Было бы не так плохо выступить там в третий раз и в третий раз ее выиграть", — цитирует Моуриньо Daily Mail.