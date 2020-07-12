"Лестер" сокрушен "Борнмутом"

Доминик Соланке "Лестер" поставил под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов, потерпев поражение в гостях у "Борнмута" со счетом 4:1.

"Лисы" мощно начали матч, подвергнув соперника серьезному давлению. И на 26-й минуте "вишенки" дрогнули. Джейми Варди коршуном налетел мяч, который не смог вынести из вратарской площади Ллойд Келли — 0:1.

А вот наиграть на второй гол гостям не удалось. Более того, после перерыва хозяева стали добавлять и на 64-й минуте заработали пенальти. Каспер Шмейхель неудачно ввел мяч в игру, после чего на пару с Уилфридом Ндиди был вынужден останавливать Каллума Уилсона, но сделал это с нарушением правил. Джуниор Станислас с точки не промахнулся — 1:1.

Практически сразу "Лестер" пропустил еще раз. Доминик Соланке вошел в штрафную с левого края и пробил Шмейхеля — 2:1. В этот момент Чаглар Сеюнджю потерял контроль над собой и завалил Уилсона внутри ворот, за что получил красную карточку.

"Лисы" были поставлены на колени, и на 83-й минуте все стало окончательно ясно. Станислас ворвался в штрафную с правого края, на финте ушел от Кристиана Фукса и пробил, а рикошет от ноги Эванса дезориентировал Шмейхеля — 3:1.

И хотя интрига уже умерла, голы не закончились. Фукс сделал неосторожную передачу в штрафную с фланга, а Соланке совершил перехват и обыграл Шмейхеля — 4:1. Мог случиться и пятый после обреза Джонни Эванса, но Сэм Сарридж не попал по воротам.

"Лестер" потерпел незапланированное поражение и не смог вернуться на третье место в таблице. Плохо для "лис" и то, что теперь Сеюнджю будет дисквалифицирован на три заключительных матча сезона, а это будут матчи против "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".

"Борнмут" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Борнмут, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 23:00

Количество просмотров Просмотров: 872

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Последние комментарии:




  1. mansoor 12.07.2020 23:20 # mansoor
    В перерыве (карантине) совсем что ли не готовились Лестер, поплыл уже, будут ниже ТОТТЕМА и Арсенала. Ох как не хотел чтоб МЮ в ЛЧ выступал, это трансферы будут, крупные сделки. Скоулс и Невилл уже наверняка готовят фразу для руководителей МЮ через ТВ

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  2. vyrentz 12.07.2020 23:11 # vyrentz
    грустно как-то

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  3. redman31 12.07.2020 23:10 # redman31
    У Лестера впереди матч с Шеффилдом (Д), Тоттенхэмом (Г) и Манчестер Юнайтед (Д)...

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  4. qwerd 12.07.2020 23:10 # qwerd
    Все закономерно. Двигайтесь, Юнайтед идет.

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  5. chelsealondon 12.07.2020 23:10 # chelsealondon
    Лэмпс топарь жуткий, зная что все случится не стал рвать жопы, теперь будет тренировочная игра с Норвичем, и на нашем втором поле будет бит МЮ...хотите скриньте хотите нет....

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  6. superperez101 12.07.2020 23:08 # superperez101
    шмейхель хуельхель дырка бесполезная
    пенсов с победой, чего уж там

    хотя по всем каконам жанра скаму завтра тоже должны вставить по самые гланды

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  7. drogba11cool 12.07.2020 23:08 # drogba11cool
    Видимо букмекеры решили бабла сделать на этом матче.

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  8. sausage 12.07.2020 23:07 # sausage
    Поплыл Лестер. Могли бы заточиться и ничейку скатать.

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  9. mr-s1n1st3r 12.07.2020 23:06 # mr-s1n1st3r
    Трофелси - Чемпик!

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  10. drogba11cool 12.07.2020 23:05 # drogba11cool
    Я просто в аxye

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  11. thegodfather 12.07.2020 23:04 # thegodfather
    Весело тут в аплке.
    Война инвалидов за 4ку продолжается))
    Завтра еще мю тунца соснет)

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  12. brown-ale 12.07.2020 23:04 # brown-ale
    Роджерс исполняет Стиви Джи, и я не про пенис.

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  13. m-ballack 12.07.2020 23:03 # m-ballack
    С победой, пенсы!

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  14. reams 12.07.2020 23:02 # reams
    пздц бормут за таксистов лейчестеру жопу порвал, пенсов с победой

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