"Лестер" сокрушен "Борнмутом"

"Лестер" поставил под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов, потерпев поражение в гостях у "Борнмута" со счетом 4:1.

"Лисы" мощно начали матч, подвергнув соперника серьезному давлению. И на 26-й минуте "вишенки" дрогнули. Джейми Варди коршуном налетел мяч, который не смог вынести из вратарской площади Ллойд Келли — 0:1.



А вот наиграть на второй гол гостям не удалось. Более того, после перерыва хозяева стали добавлять и на 64-й минуте заработали пенальти. Каспер Шмейхель неудачно ввел мяч в игру, после чего на пару с Уилфридом Ндиди был вынужден останавливать Каллума Уилсона, но сделал это с нарушением правил. Джуниор Станислас с точки не промахнулся — 1:1.



Практически сразу "Лестер" пропустил еще раз. Доминик Соланке вошел в штрафную с левого края и пробил Шмейхеля — 2:1. В этот момент Чаглар Сеюнджю потерял контроль над собой и завалил Уилсона внутри ворот, за что получил красную карточку.



"Лисы" были поставлены на колени, и на 83-й минуте все стало окончательно ясно. Станислас ворвался в штрафную с правого края, на финте ушел от Кристиана Фукса и пробил, а рикошет от ноги Эванса дезориентировал Шмейхеля — 3:1.



И хотя интрига уже умерла, голы не закончились. Фукс сделал неосторожную передачу в штрафную с фланга, а Соланке совершил перехват и обыграл Шмейхеля — 4:1. Мог случиться и пятый после обреза Джонни Эванса, но Сэм Сарридж не попал по воротам.



"Лестер" потерпел незапланированное поражение и не смог вернуться на третье место в таблице. Плохо для "лис" и то, что теперь Сеюнджю будет дисквалифицирован на три заключительных матча сезона, а это будут матчи против "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".



"Борнмут" — "Лестер". Отчет о матче