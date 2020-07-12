"Лестер" сокрушен "Борнмутом"
"Лестер" поставил под большой вопрос свое попадание в Лигу Чемпионов, потерпев поражение в гостях у "Борнмута" со счетом 4:1.
"Лисы" мощно начали матч, подвергнув соперника серьезному давлению. И на 26-й минуте "вишенки" дрогнули. Джейми Варди коршуном налетел мяч, который не смог вынести из вратарской площади Ллойд Келли — 0:1.
А вот наиграть на второй гол гостям не удалось. Более того, после перерыва хозяева стали добавлять и на 64-й минуте заработали пенальти. Каспер Шмейхель неудачно ввел мяч в игру, после чего на пару с Уилфридом Ндиди был вынужден останавливать Каллума Уилсона, но сделал это с нарушением правил. Джуниор Станислас с точки не промахнулся — 1:1.
Практически сразу "Лестер" пропустил еще раз. Доминик Соланке вошел в штрафную с левого края и пробил Шмейхеля — 2:1. В этот момент Чаглар Сеюнджю потерял контроль над собой и завалил Уилсона внутри ворот, за что получил красную карточку.
"Лисы" были поставлены на колени, и на 83-й минуте все стало окончательно ясно. Станислас ворвался в штрафную с правого края, на финте ушел от Кристиана Фукса и пробил, а рикошет от ноги Эванса дезориентировал Шмейхеля — 3:1.
И хотя интрига уже умерла, голы не закончились. Фукс сделал неосторожную передачу в штрафную с фланга, а Соланке совершил перехват и обыграл Шмейхеля — 4:1. Мог случиться и пятый после обреза Джонни Эванса, но Сэм Сарридж не попал по воротам.
"Лестер" потерпел незапланированное поражение и не смог вернуться на третье место в таблице. Плохо для "лис" и то, что теперь Сеюнджю будет дисквалифицирован на три заключительных матча сезона, а это будут матчи против "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед".
"Борнмут" — "Лестер". Отчет о матче
12.07.2020 23:00
Просмотров: 872
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В перерыве (карантине) совсем что ли не готовились Лестер, поплыл уже, будут ниже ТОТТЕМА и Арсенала. Ох как не хотел чтоб МЮ в ЛЧ выступал, это трансферы будут, крупные сделки. Скоулс и Невилл уже наверняка готовят фразу для руководителей МЮ через ТВ
(ответить)
грустно как-то
(ответить)
У Лестера впереди матч с Шеффилдом (Д), Тоттенхэмом (Г) и Манчестер Юнайтед (Д)...
(ответить)
Все закономерно. Двигайтесь, Юнайтед идет.
(ответить)
Лэмпс топарь жуткий, зная что все случится не стал рвать жопы, теперь будет тренировочная игра с Норвичем, и на нашем втором поле будет бит МЮ...хотите скриньте хотите нет....
(ответить)
шмейхель хуельхель дырка бесполезная
пенсов с победой, чего уж там
хотя по всем каконам жанра скаму завтра тоже должны вставить по самые гланды
(ответить)
Видимо букмекеры решили бабла сделать на этом матче.
(ответить)
Поплыл Лестер. Могли бы заточиться и ничейку скатать.
(ответить)
Трофелси - Чемпик!
(ответить)
Я просто в аxye
(ответить)
Весело тут в аплке.
Война инвалидов за 4ку продолжается))
Завтра еще мю тунца соснет)
(ответить)
Роджерс исполняет Стиви Джи, и я не про пенис.
(ответить)
С победой, пенсы!
(ответить)
пздц бормут за таксистов лейчестеру жопу порвал, пенсов с победой
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий