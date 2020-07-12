Артета объяснил, почему "Арсенал" продолжает пропускать поздние голы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что его команда продолжает пропускать голы в концовке матчей из-за усталости или потери концентрации.

Гол Тоби Алдервейрелда на 81-й минуте ознаменовал поражение "Арсенала" в дерби против "Тоттенхэма", а всего пятью днями ранее "канониры" упустили победу против "Лестера", пропустив от Джейми Варди на 84-й минуте.



Дважды потеряв ценные очки и практически лишившись шансов на попадание в еврокубки, Артета намерен докопаться до сути проблемы.



"Дело может быть в усталости. У нас также были моменты, когда мы пропускали не из-за усталости, а из-за потери внимания, индивидуальных ошибок или того, что соперник подвергал нас давлению в заключительные 10 минут".



"Было много вещей, которые стоили нам потерянных очков в матчах. Иногда это ошибки, иногда это то, как мы контролируем игру. Нам нужно значительно прибавить".



"Первый гол в большом матче всегда важен, но когда ты позволяешь сопернику отыграться, это влияет на тебя. Во втором тайме мы кое-что поменяли и стали лучше атаковать, но пропустили".



"Индивидуальные ошибки сильно бьют по твоему настрою. Мы оправились во втором тайме, но один изолированный эпизод привел к пропущенному голу после стандарта. Уверен, мы сможем извлечь урок, и я приношу извинения фанатам. Мы знаем, что дерби значит для вас", — цитирует Артету Daily Mirror.