Артета объяснил, почему "Арсенал" продолжает пропускать поздние голы

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета предположил, что его команда продолжает пропускать голы в концовке матчей из-за усталости или потери концентрации.

Гол Тоби Алдервейрелда на 81-й минуте ознаменовал поражение "Арсенала" в дерби против "Тоттенхэма", а всего пятью днями ранее "канониры" упустили победу против "Лестера", пропустив от Джейми Варди на 84-й минуте.

Дважды потеряв ценные очки и практически лишившись шансов на попадание в еврокубки, Артета намерен докопаться до сути проблемы.

"Дело может быть в усталости. У нас также были моменты, когда мы пропускали не из-за усталости, а из-за потери внимания, индивидуальных ошибок или того, что соперник подвергал нас давлению в заключительные 10 минут".

"Было много вещей, которые стоили нам потерянных очков в матчах. Иногда это ошибки, иногда это то, как мы контролируем игру. Нам нужно значительно прибавить".

"Первый гол в большом матче всегда важен, но когда ты позволяешь сопернику отыграться, это влияет на тебя. Во втором тайме мы кое-что поменяли и стали лучше атаковать, но пропустили".

"Индивидуальные ошибки сильно бьют по твоему настрою. Мы оправились во втором тайме, но один изолированный эпизод привел к пропущенному голу после стандарта. Уверен, мы сможем извлечь урок, и я приношу извинения фанатам. Мы знаем, что дерби значит для вас", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 22:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 12.07.2020 22:09 # wilegend
    походу у любого тренера арсенала глаза замыливаются

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  2. unclearness 12.07.2020 22:05 # unclearness
    Нет все гораздо проще
    Просто в защите полена ипаные играют

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