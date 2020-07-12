Премьер-Лига рассчитывает на 40-процентное заполнение стадионов со старта нового сезона

Клубы Премьер-Лиги надеются начать следующий сезон со стадионами, заполненными на 40 процентов.

Напомним, концовка этого сезона проходит без зрителей, что стало вынужденной мерой в эпоху пандемии коронавируса.



Ранее существовали опасения, что в футбол придется играть на пустых стадионах весь следующий сезон, пока не будет найдена вакцина от COVID-19.



Однако The Independent стало известно, что фанаты могут вернуться на английские стадионы уже с самого начала сезона 2019/20, пускай и с некоторыми ограничениями.



Текущий план подразумевает, что зрители будут рассаживаться через одно кресло. Также предстоит решить множество вопросов вроде "цифровых паспортов здоровья" и регулирования потоков людей.



Ожидается, что следующий сезон Премьер-Лиги стартует 12 сентября. Эта дата еще должна быть утверждена.