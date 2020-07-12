"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом"

Тоби Алдервейрелд "Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" со счетом 2:1 и обошел своего соседа в турнирной таблице Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча с "Борнмутом" в старте у "шпор" появились Давинсон Санчс, Сон Хен Мин и Лукас Моура, заменив Яна Вертонгена, Эрика Ламелу и Стивена Бергвейна.

В стартовый состав "канониров" вернулся Николя Пепе, заменив Букайо Сака.

Хозяевам потребовались считанные секунды после начала матча, чтобы создать первый момент. Давид Луис потерял мяч в опасной близости от своей штрафной, а Моура плотным ударом проверил голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса.

Отделавшись испугом, гости нащупали мяч и стали подбираться к чужой штрафной, но затем снова провалились в обороне. Моура сделал отличный пас верхом вперед на Харри Кейна, который попытался перебросить через Мартинеса, но тот вытянутыми вверх руками остановил снаряд.

На 16-й минуте Серж Орье решил сделать ответную любезность и тоже потерял мяч вблизи штрафной. Александр Лакасетт сделал несколько шагов и, не входя в штрафную, выстрелил в "девятку" — 1:0.

Правда, "канониры" вели в счете недолго. На 19-й минуте Сеад Колашинац сделал неосторожный пас назад на Луиса, в результате чего Сон совершил перехват, ворвался в штрафную и подсек мяч перед Мартинесом — 1:1.

После столь бурного начала игра немного успокоилась и снова взбодрилась на 31-й минуте, когда Бен Дэвис метров с 30 сотряс перекладину ворот Мартинеса. Вскоре "Арсенал" ответил на это дальними, но неточными ударами Пепе и Пьер-Эмерика Обамеянга.

Во втором тайме игра стала больше позиционной, и здесь "канониры" смотрелись предпочтительнее. "Шпоры" отошли назад, а мяч у них не держался.

На 59-й минуте Обамеянг едва не вывел "Арсенал" вперед, однако его удар из пределов штрафной площади пришелся в перекладину.

Хозяева отвечали редко, но, как оказалось, метко. На 81-й минуте Тоби Алдервейрелд пробил головой с линии вратарской после подачи от углового флажка — 2:1.

Гол Тоби удручающе подействовал на "канониров", которые вскоре могли пропустить еще. Кейн и Сон просто затерзали Мустафи, однако своими шансами не воспользовались.

По игре "Арсенал" был лучше, но это совершенно не показатель, когда в соперниках у тебя Жозе Моуриньо. "Тоттенхэм" воспользовался ошибкой соперника в обороне и реализовал стандартное положение, благодаря чему пока сохранил за собой звание лучшей команды в Северном Лондоне.

"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 20:25

Количество просмотров Просмотров: 2374

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 12.07.2020 21:46 # thegodfather
    борнмут помню раньше норм в комбинационный футбол играл
    щас это просто вырвиглаз

    по-этому и вылетают

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  2. drogba11cool 12.07.2020 21:41 # drogba11cool
    Без Аке будет проходной двор, ждем еще гол от Лестера

    (ответить)

  3. thegodfather 12.07.2020 21:37 # thegodfather
    зря только надеялся на этих пидарасов пормутов))
    мертвые донельзя

    (ответить)

  4. fanstevengerrard 12.07.2020 21:34 # fanstevengerrard
    ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ НА ТРАНСФЕРЫ В 21 веке. ТОП-10 ГЛАВНЫХ ТРАНЖИР В ФУТБОЛЕ
    https://www.youtube.com/watch?v=6wZgSifkJZA
    Угадайте, кто на первом месте, не просматривая видео?
    Хотя, это, наверное, и так всем понятно.

    (ответить)

  5. m-ballack 12.07.2020 21:34 # m-ballack
    Миха, пили новость про Чакыра. Хз, че за поц, в сборной один матч на воротах простоял, но лучше Кепы по дефолту.

    (ответить)

  6. drogba11cool 12.07.2020 21:32 # drogba11cool
    Можно Роджерса в Челси?

    (ответить)

  7. thegodfather 12.07.2020 21:26 # thegodfather
    пахахах, рудигер это ты?))
    26 номер пормута норм легколетящий мяч пятками во вратарской выбивает)))
    в итоге промахнулся и варди добил)))

    (ответить)

  8. thegodfather 12.07.2020 21:23 # thegodfather
    слишком много обо мне.
    Может по Борнмут-Лестер чет скажешь, сын шалавы?)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79618/?c=1#c7158822
    12.07.2020 21:11 #
    drogba11cool

    За 10 минут больше опасных моментов чем за весь матч ТТХ-АРС
    (ответить)

    12.07.2020 21:13 #
    drogba11cool

    Когда Олбрайтэн с мячом, можно увидеть нескольких игроков Лестера в атаке, вот что значит команда, которая хочет забивать.
    (ответить)

    12.07.2020 21:17 #
    drogba11cool

    не хотел сглазить его

    Источник: http://fapl.ru/posts/79618/?c=1#c7158822



    12.07.2020 21:20 #
    drogba11cool

    Но тут всё понятно, Лестер скоро забьет
    (ответить)

    12.07.2020 21:21 #
    drogba11cool

    Борнмут не дышит вообще, вряд ли они уже изменят тактику
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/79618/?c=1#c7158822





    бля, послушный песик ))

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  9. drogba11cool 12.07.2020 21:21 # drogba11cool
    Борнмут не дышит вообще, вряд ли они уже изменят тактику

    (ответить)

  10. drogba11cool 12.07.2020 21:20 # drogba11cool
    Но тут всё понятно, Лестер скоро забьет

    (ответить)

  11. thegodfather 12.07.2020 21:17 # thegodfather
    лестер травмы покосили
    заебись, ой как заебись хуебисЬ))))

    (ответить)

  12. drogba11cool 12.07.2020 21:13 # drogba11cool
    Когда Олбрайтэн с мячом, можно увидеть нескольких игроков Лестера в атаке, вот что значит команда, которая хочет забивать.

    (ответить)

  13. drogba11cool 12.07.2020 21:11 # drogba11cool
    За 10 минут больше опасных моментов чем за весь матч ТТХ-АРС

    (ответить)

  14. skychnie-oboi 12.07.2020 21:10 # skychnie-oboi
    Я ЧЕМПИОН!

    Всем удачи в борьбе за зону ЛЧ/ЛЕ.

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  15. m-ballack 12.07.2020 21:05 # m-ballack
    Челсе по ходу Чакыра подписывает, кек

    (ответить)

  16. acceptodessa 12.07.2020 21:02 # acceptodessa
    Маур преподал урок Артете. Отдал мячик, играйтесь. Браво.

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  17. b84 12.07.2020 21:01 # b84
    ну что пацанва, всем фаплом топим за Личестер?

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  18. imf-tau 12.07.2020 21:00 # imf-tau
    Моур заебал - весь матч автобусит, кладет шару, автобусит, кладет шару. И как то еще очки набирает.

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  19. xoce-moyp 12.07.2020 20:57 # xoce-moyp
    Гаварят там Лестер сегодня Вротъебалси на 4товое место опустит.

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  20. xoce-moyp 12.07.2020 20:54 # xoce-moyp
    Чо! чо! Опа никуя.

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