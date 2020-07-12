"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" со счетом 2:1 и обошел своего соседа в турнирной таблице Премьер-Лиге.

Относительно безголевого матча с "Борнмутом" в старте у "шпор" появились Давинсон Санчс, Сон Хен Мин и Лукас Моура, заменив Яна Вертонгена, Эрика Ламелу и Стивена Бергвейна.



В стартовый состав "канониров" вернулся Николя Пепе, заменив Букайо Сака.



Хозяевам потребовались считанные секунды после начала матча, чтобы создать первый момент. Давид Луис потерял мяч в опасной близости от своей штрафной, а Моура плотным ударом проверил голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса.



Отделавшись испугом, гости нащупали мяч и стали подбираться к чужой штрафной, но затем снова провалились в обороне. Моура сделал отличный пас верхом вперед на Харри Кейна, который попытался перебросить через Мартинеса, но тот вытянутыми вверх руками остановил снаряд.



На 16-й минуте Серж Орье решил сделать ответную любезность и тоже потерял мяч вблизи штрафной. Александр Лакасетт сделал несколько шагов и, не входя в штрафную, выстрелил в "девятку" — 1:0.



Правда, "канониры" вели в счете недолго. На 19-й минуте Сеад Колашинац сделал неосторожный пас назад на Луиса, в результате чего Сон совершил перехват, ворвался в штрафную и подсек мяч перед Мартинесом — 1:1.



После столь бурного начала игра немного успокоилась и снова взбодрилась на 31-й минуте, когда Бен Дэвис метров с 30 сотряс перекладину ворот Мартинеса. Вскоре "Арсенал" ответил на это дальними, но неточными ударами Пепе и Пьер-Эмерика Обамеянга.



Во втором тайме игра стала больше позиционной, и здесь "канониры" смотрелись предпочтительнее. "Шпоры" отошли назад, а мяч у них не держался.



На 59-й минуте Обамеянг едва не вывел "Арсенал" вперед, однако его удар из пределов штрафной площади пришелся в перекладину.



Хозяева отвечали редко, но, как оказалось, метко. На 81-й минуте Тоби Алдервейрелд пробил головой с линии вратарской после подачи от углового флажка — 2:1.



Гол Тоби удручающе подействовал на "канониров", которые вскоре могли пропустить еще. Кейн и Сон просто затерзали Мустафи, однако своими шансами не воспользовались.



По игре "Арсенал" был лучше, но это совершенно не показатель, когда в соперниках у тебя Жозе Моуриньо. "Тоттенхэм" воспользовался ошибкой соперника в обороне и реализовал стандартное положение, благодаря чему пока сохранил за собой звание лучшей команды в Северном Лондоне.



"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче