"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом"
"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Арсеналом" со счетом 2:1 и обошел своего соседа в турнирной таблице Премьер-Лиге.
Относительно безголевого матча с "Борнмутом" в старте у "шпор" появились Давинсон Санчс, Сон Хен Мин и Лукас Моура, заменив Яна Вертонгена, Эрика Ламелу и Стивена Бергвейна.
В стартовый состав "канониров" вернулся Николя Пепе, заменив Букайо Сака.
Хозяевам потребовались считанные секунды после начала матча, чтобы создать первый момент. Давид Луис потерял мяч в опасной близости от своей штрафной, а Моура плотным ударом проверил голкипера "Арсенала" Эмилиано Мартинеса.
Отделавшись испугом, гости нащупали мяч и стали подбираться к чужой штрафной, но затем снова провалились в обороне. Моура сделал отличный пас верхом вперед на Харри Кейна, который попытался перебросить через Мартинеса, но тот вытянутыми вверх руками остановил снаряд.
На 16-й минуте Серж Орье решил сделать ответную любезность и тоже потерял мяч вблизи штрафной. Александр Лакасетт сделал несколько шагов и, не входя в штрафную, выстрелил в "девятку" — 1:0.
Правда, "канониры" вели в счете недолго. На 19-й минуте Сеад Колашинац сделал неосторожный пас назад на Луиса, в результате чего Сон совершил перехват, ворвался в штрафную и подсек мяч перед Мартинесом — 1:1.
После столь бурного начала игра немного успокоилась и снова взбодрилась на 31-й минуте, когда Бен Дэвис метров с 30 сотряс перекладину ворот Мартинеса. Вскоре "Арсенал" ответил на это дальними, но неточными ударами Пепе и Пьер-Эмерика Обамеянга.
Во втором тайме игра стала больше позиционной, и здесь "канониры" смотрелись предпочтительнее. "Шпоры" отошли назад, а мяч у них не держался.
На 59-й минуте Обамеянг едва не вывел "Арсенал" вперед, однако его удар из пределов штрафной площади пришелся в перекладину.
Хозяева отвечали редко, но, как оказалось, метко. На 81-й минуте Тоби Алдервейрелд пробил головой с линии вратарской после подачи от углового флажка — 2:1.
Гол Тоби удручающе подействовал на "канониров", которые вскоре могли пропустить еще. Кейн и Сон просто затерзали Мустафи, однако своими шансами не воспользовались.
По игре "Арсенал" был лучше, но это совершенно не показатель, когда в соперниках у тебя Жозе Моуриньо. "Тоттенхэм" воспользовался ошибкой соперника в обороне и реализовал стандартное положение, благодаря чему пока сохранил за собой звание лучшей команды в Северном Лондоне.
"Тоттенхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
12.07.2020 20:25
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Последние комментарии:
борнмут помню раньше норм в комбинационный футбол играл
щас это просто вырвиглаз
по-этому и вылетают
(ответить)
Без Аке будет проходной двор, ждем еще гол от Лестера
(ответить)
зря только надеялся на этих пидарасов пормутов))
мертвые донельзя
(ответить)
ПОТРАТИЛИ БОЛЬШЕ ВСЕХ НА ТРАНСФЕРЫ В 21 веке. ТОП-10 ГЛАВНЫХ ТРАНЖИР В ФУТБОЛЕ
https://www.youtube.com/watch?v=6wZgSifkJZA
Угадайте, кто на первом месте, не просматривая видео?
Хотя, это, наверное, и так всем понятно.
(ответить)
Миха, пили новость про Чакыра. Хз, че за поц, в сборной один матч на воротах простоял, но лучше Кепы по дефолту.
(ответить)
Можно Роджерса в Челси?
(ответить)
пахахах, рудигер это ты?))
26 номер пормута норм легколетящий мяч пятками во вратарской выбивает)))
в итоге промахнулся и варди добил)))
(ответить)
слишком много обо мне.
Может по Борнмут-Лестер чет скажешь, сын шалавы?)
Источник: http://fapl.ru/posts/79618/?c=1#c7158822
12.07.2020 21:11 #
drogba11cool
За 10 минут больше опасных моментов чем за весь матч ТТХ-АРС
(ответить)
12.07.2020 21:13 #
drogba11cool
Когда Олбрайтэн с мячом, можно увидеть нескольких игроков Лестера в атаке, вот что значит команда, которая хочет забивать.
(ответить)
12.07.2020 21:17 #
drogba11cool
не хотел сглазить его
Источник: http://fapl.ru/posts/79618/?c=1#c7158822
12.07.2020 21:20 #
drogba11cool
Но тут всё понятно, Лестер скоро забьет
(ответить)
12.07.2020 21:21 #
drogba11cool
Борнмут не дышит вообще, вряд ли они уже изменят тактику
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/79618/?c=1#c7158822
бля, послушный песик ))
(ответить)
Борнмут не дышит вообще, вряд ли они уже изменят тактику
(ответить)
Но тут всё понятно, Лестер скоро забьет
(ответить)
лестер травмы покосили
заебись, ой как заебись хуебисЬ))))
(ответить)
Когда Олбрайтэн с мячом, можно увидеть нескольких игроков Лестера в атаке, вот что значит команда, которая хочет забивать.
(ответить)
За 10 минут больше опасных моментов чем за весь матч ТТХ-АРС
(ответить)
Я ЧЕМПИОН!
Всем удачи в борьбе за зону ЛЧ/ЛЕ.
(ответить)
Челсе по ходу Чакыра подписывает, кек
(ответить)
Маур преподал урок Артете. Отдал мячик, играйтесь. Браво.
(ответить)
ну что пацанва, всем фаплом топим за Личестер?
(ответить)
Моур заебал - весь матч автобусит, кладет шару, автобусит, кладет шару. И как то еще очки набирает.
(ответить)
Гаварят там Лестер сегодня Вротъебалси на 4товое место опустит.
(ответить)
Чо! чо! Опа никуя.
(ответить)
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