Полиция арестовала 12-летнего мальчика, оскорбившего Заху в Интернете

Полиция арестовала 12-летнего мальчика, который оскорбил на расовой почве вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху в социальных сетях.

Напомним, ранее днем Заха опубликовал скриншоты оскорбительных сообщений, которые он получил перед выездом к "Астон Вилле" в рамках Премьер-Лиги.



Полиция Уэст-Мидленса быстро отреагировала на этот инцидент и уже спустя считанные часы схватила и доставила в участок преступника, которым оказался школьник из Бирмингема.



"Лучше тебе не забивать завтра, ты черная п***а, иначе я приду к тебе домой переодетый в призрака", — написал мальчик накануне матча любимой команды, которая, к слову, одержала победу над "Пэлас" со счетом 2:0.