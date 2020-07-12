Полиция арестовала 12-летнего мальчика, оскорбившего Заху в Интернете
Полиция арестовала 12-летнего мальчика, который оскорбил на расовой почве вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху в социальных сетях.
Напомним, ранее днем Заха опубликовал скриншоты оскорбительных сообщений, которые он получил перед выездом к "Астон Вилле" в рамках Премьер-Лиги.
Полиция Уэст-Мидленса быстро отреагировала на этот инцидент и уже спустя считанные часы схватила и доставила в участок преступника, которым оказался школьник из Бирмингема.
"Лучше тебе не забивать завтра, ты черная п***а, иначе я приду к тебе домой переодетый в призрака", — написал мальчик накануне матча любимой команды, которая, к слову, одержала победу над "Пэлас" со счетом 2:0.
12.07.2020 20:00
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а что, в Англии нет возраста административной и уголовной ответственности? пацану 12 всего, он ни хрена не понимает.
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этот мальчик с фапла, здесь все такие
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