Полиция арестовала 12-летнего мальчика, оскорбившего Заху в Интернете

Уилфрид Заха Полиция арестовала 12-летнего мальчика, который оскорбил на расовой почве вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заху в социальных сетях.

Напомним, ранее днем Заха опубликовал скриншоты оскорбительных сообщений, которые он получил перед выездом к "Астон Вилле" в рамках Премьер-Лиги.

Полиция Уэст-Мидленса быстро отреагировала на этот инцидент и уже спустя считанные часы схватила и доставила в участок преступника, которым оказался школьник из Бирмингема.

"Лучше тебе не забивать завтра, ты черная п***а, иначе я приду к тебе домой переодетый в призрака", — написал мальчик накануне матча любимой команды, которая, к слову, одержала победу над "Пэлас" со счетом 2:0.


Метки Астон Вилла, Заха, Интернет, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 20:00

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  1. danilych89 12.07.2020 20:06 # danilych89
    а что, в Англии нет возраста административной и уголовной ответственности? пацану 12 всего, он ни хрена не понимает.

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  2. manutd-20champ 12.07.2020 20:01 # manutd-20champ
    этот мальчик с фапла, здесь все такие

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