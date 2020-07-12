О'Хара: "Гарантирую, что с Луисом "Арсенал" всегда будет ниже "Тоттенхэма"

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара выразил уверенность, что с Давидом Луисом в составе "Арсеналу" не суждено финишировать выше "шпор".

В преддверии воскресного дерби Северного Лондона "Тоттенхэм" и "Арсенал" находились на расстоянии в одно очко друг от друга. Кажется, что у "канониров" есть реальная возможность впервые за несколько лет опередить своих соседей к финишу, однако О'Хара считает, что не все так радужно.



"Сейчас фанаты "Арсенала" говорят о том, чтобы лишь финишировать выше нас. Настолько плохи их дела".



"Послушайте, они могли бы финишировать выше нас. Мы не лучшим образом проводим этот сезон и после карантина выглядим очень плохо. Я расстроен "шпорами", очень расстроен".



"Я думал, что после паузы они возьмут резкий старт и будут соперничать с "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Я думал, они будут хорошо выступать".



"Тоттенхэм" расстраивает, тогда как "Арсенал" добился нескольких неплохих результатов при Микеле Артете, но вы забываете тот факт, что они тоже не на высоте".



"Маттео Гендузи тренируется отдельно, Давид Луис совершает ошибку за ошибкой — и при этом получил еще год по контракту".



"Пока Давид Луис в "Арсенале", я гарантирую вам, что "шпоры" будут финишировать выше "Арсенала" каждый раз", — сообщил О'Хара в радиоэфире talkSPORT перед дерби.