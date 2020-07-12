Фердинанд вспомнил, как Руни почуял исходящий от него запах алкоголя

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд вспомнил, как однажды после завоевания "красными дьяволами" титула Уэйн Руни почуял исходящий от него запах алкоголя.

Оформив чемпионство в Премьер-Лиге, "Ливерпуль" весьма сбавил обороты. Мерсисайдцы были разгромлены "Манчестер Сити" (4:0), а накануне потеряли очки против "Бернли" дома (1:1), но Фердинанд по себе знает, что такое ухудшение формы был ожидаемым.



"Нет никаких сомнений, что ты сбавляешь обороты на процент или два, когда выигрываешь лигу. Если у тебя нет финала Лиги Чемпионов впереди, а у них его нет, обычно ты позволяешь себе расслабиться".



"Помню, однажды я пробегал мимо Уэйна Руни во время матча, и он сказал: "Ого, от тебя несет алкоголем". Я ответил: "Да, я отрывался всю неделю".



"Естественно, ты празднуешь. Сейчас ты не можешь никуда ходить, но они могут делать это дома по Zoom. Я не знаю, как это происходит сейчас, времена другие".



"Я говорю вам, что ты непременно теряешь процент или два минимум, даже на тренировках. Интенсивность занятий уже не та, и с этим ничего не поделать".



"Да, они пытаются побить рекорды, но это не то же самое, что сражаться за еще один титул или кубок", — сообщил Фердинанд в эфире Sky Sports.