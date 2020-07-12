Полиция расследует расистские сообщения в адрес Захи
Полиция графства Уэст-Мидлендс начала расследование насчет расистских оскорблений, которым подвергся вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха перед матчем против "Астон Виллы".
Незадолго до воскресного матча Премьер-Лиги на "Вилла Парк" Заха выложил несколько скриншотов с оскорбительными сообщениями, которые он получил.
"Проснулся сегодня вот с этим", — гласит пояснительный комментарий игрока сборной Кот-д'Ивуара.
Как сообщает Sky Sports, главный тренер "орлов" Рой Ходжсон поддержал решение своего подопечного вынести эту историю на публику.
"Очень грустно, что в день матча игрок просыпается с этими трусливыми и подлыми оскорблениями. Думаю, Уилф поступил правильно, что решил рассказать об этом людям. Я не думаю, что ему стоило молчать", — сообщил Ходжсон.
Woke up to this today. pic.twitter.com/Zal0F96htJ— Wilfried Zaha (@wilfriedzaha) July 12, 2020
12.07.2020 17:00
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