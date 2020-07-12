"Вулверхэмптон" вернулся в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов

Рауль Хименес и Диогу Жота "Вулверхэмптон" вернулся в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов, сокрушив "Эвертон" со счетом 3:0.

Возможно, ключевым событием матча на "Молинью" стало назначение пенальти в ворота "ирисок" перед самым перерывом. Даниэл Поденсе нарвался на фол Люки Диня, а Рауль Хименес четко реализовал 11-метровый — 1:0.

Едва начался тайм второй, как Леандер Дендонкер головой замкнул подачу Педру Нету со штрафного — 2:0.

Добить своего соперника "волкам" удалось на 74-й минуте, когда Рубен Невеш совершил отбор на правой бровке, сделал диагональный перевод на рывок Диогу Жоты, а тот технично обработал мяч и классно пробил в ближний угол ворот — 3:0.

Команда Нуну Эшпириту Санту уверенно реабилитировалась за два поражения подряд и теперь находится всего в трех очках от "Манчестер Юнайтед", сохраняя реальные шансы на четвертое-пятое место.

"Вулверхэмптон" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Вулверхэмптон, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 16:00

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Последние комментарии:




  1. raimbek1 12.07.2020 16:36 # raimbek1
    Надеюсь волки вытеснят пенсов на 6 место

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  2. januzaj00 12.07.2020 16:13 # januzaj00
    Поздно чёт вернулись

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