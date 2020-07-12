"Вулверхэмптон" вернулся в борьбу за попадание в Лигу Чемпионов, сокрушив "Эвертон" со счетом 3:0.

Возможно, ключевым событием матча на "Молинью" стало назначение пенальти в ворота "ирисок" перед самым перерывом. Даниэл Поденсе нарвался на фол Люки Диня, а Рауль Хименес четко реализовал 11-метровый — 1:0.



Едва начался тайм второй, как Леандер Дендонкер головой замкнул подачу Педру Нету со штрафного — 2:0.



Добить своего соперника "волкам" удалось на 74-й минуте, когда Рубен Невеш совершил отбор на правой бровке, сделал диагональный перевод на рывок Диогу Жоты, а тот технично обработал мяч и классно пробил в ближний угол ворот — 3:0.



Команда Нуну Эшпириту Санту уверенно реабилитировалась за два поражения подряд и теперь находится всего в трех очках от "Манчестер Юнайтед", сохраняя реальные шансы на четвертое-пятое место.



"Вулверхэмптон" — "Эвертон". Отчет о матче