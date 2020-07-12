Бербатов считает, что баланс сил в Северном Лондоне может измениться

Бывший нападающий "Тоттенхэма" Димитар Бербатов опасается, что дерби "шпор" с "Арсеналом" ознаменует смену доминирующей силы в Северном Лондоне.

На протяжении трех предыдущих сезонов "Тоттенхэм" неизменно финишировал выше "Арсенала", участвуя в Лиге Чемпионов, тогда как "канониры" были вынуждены довольствоваться Лигой Европы.



Прямо сейчас обе северолондонские команды находятся в середине таблицы Премьер-Лиги, но "Арсенал" имеет на очко больше и по игре выглядит гораздо более убедительнее. И Бербатову кажется, что тренд последних лет может быть сломлен в воскресенье.



"Какое-то время "шпоры" были доминирующей силой в Северном Лондоне, но теперь это может измениться. В дерби речь идет о гордости, но мы не можем забывать, что "шпоры" хотят быть выше в таблице".



"Будучи бывшим игроком этой команды и ее фанатом, я знаю, что "шпоры" могут выступать гораздо лучше, чем в данную минуту, судя по их позиции".



"Их целью должно быть не соперничество с "Арсеналом" — они должны соперничать с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".



"В чем смысл соперничать с "Арсеналом", если ты сражаешься только за восьмое или девятое место? Хорошо, они все еще могут опередить "Арсенал", но за это не дают трофей".



"Обе команды должны стремиться в Лигу Чемпионов и соперничать с теми, кто на вершине", — цитирует Бербатова Daily Mirror.