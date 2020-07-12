Клопп не видит проблемы в том, что Фирмино перестал забивать на "Энфилде"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не видит проблемы в том, что его нападающий Бобби Фирмино никак не может забить на "Энфилде".
Накануне "красные" сыграли только вничью против "Бернли" (1:1), а Фирмино снова не смог отличиться дома, хотя создал шесть моментов для партнеров и пробил в штангу.
Таким образом, Роберто не может забить на "Энфилде" в рамках Премьер-Лиги уже 19 матчей кряду — с поединка против "Тоттенхэма" в марте 2019, но Клопп не переживает по этому поводу.
"Это не может стать психологической проблемой, потому что сегодня Бобби провел выдающийся матч, и мы не судим его. Надеюсь, он не прочитает об этом в газете, если вы все-таки об этом напишите".
"Мы просто не думаем об этом. Неважно, кто забивает. Бобби нужен нам для других вещей. Боби нужен нам, чтобы открываться в свободных зонах, как сегодня. Бобби нужен нам, чтобы связывать игру и делать другие вещи".
"Мы имеем моменты только потому, что Бобби играет так, как играет, и он снова будет забивать, я абсолютно в этом не сомневаюсь. Я совершенно не переживаю насчет этого, потому что он провел выдающийся матч сегодня и поучаствовал в столь многих определяющих ситуациях".
"За исключением гола Роббо головой, никто больше не забил, так что это не проблема", — цитирует Клоппа Goal.
12.07.2020 13:00
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в следующем сезоне наверстает.
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без бобби египетская плакса не забивал бы столько
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