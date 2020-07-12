Стерлинг назвал две свои цели на концовку сезона

Рахим Стерлинг Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что забитые им голы потеряют смысл, если "горожане" не выиграют Кубок Англии или Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне Стерлинг отметился хет-триком в победном для "горожан" матче против "Брайтона" (0:5). Теперь на счету Рахима уже 27 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, включая 17 в Премьер-Лиге.

С такой формой Стерлинг все еще может побороться за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, однако для 25-летнего англичанина командные награды гораздо важнее, чем индивидуальные.

"Наша проблема в этом сезоне связана с реализацией моментов. Мы много создаем, но в прошлом сезоне мы использовали свои моменты. В этом сезоне нам не везет, однако мы прибавляем и делаем правильные вещи".

"Самое важное для меня — давать голы команде. Мы хотим выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов, иначе эти голы ничего не будут значить. Я должен сделать все возможное, чтобы они не потеряли смысл", — цитирует Стерлинга Evening Standard.


Метки Манчестер Сити, Стерлинг

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 12:00

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  1. superperez101 12.07.2020 12:50 # superperez101
    но вот третью цель при этом - свой камиг аут он деликатно умолчал

    (ответить)

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