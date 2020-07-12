Стерлинг назвал две свои цели на концовку сезона

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг заявил, что забитые им голы потеряют смысл, если "горожане" не выиграют Кубок Англии или Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Накануне Стерлинг отметился хет-триком в победном для "горожан" матче против "Брайтона" (0:5). Теперь на счету Рахима уже 27 голов в этом сезоне с учетом всех соревнований, включая 17 в Премьер-Лиге.



С такой формой Стерлинг все еще может побороться за "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, однако для 25-летнего англичанина командные награды гораздо важнее, чем индивидуальные.



"Наша проблема в этом сезоне связана с реализацией моментов. Мы много создаем, но в прошлом сезоне мы использовали свои моменты. В этом сезоне нам не везет, однако мы прибавляем и делаем правильные вещи".



"Самое важное для меня — давать голы команде. Мы хотим выиграть Кубок Англии и Лигу Чемпионов, иначе эти голы ничего не будут значить. Я должен сделать все возможное, чтобы они не потеряли смысл", — цитирует Стерлинга Evening Standard.