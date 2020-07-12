Артета исключает уход Тирни из "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета исключил расставание с левым защитником Кираном Тирни.

Прошлым летом "Арсенал" заплатил "Селтику" 25 миллионов фунтов за Тирни, который прибыл на "Эмирейтс" травмированным и значительную часть сезона провел в лазарете.



На протяжении последних месяцев сезона ходили слухи, что Тирни может уйти в "Лестер" к Брендану Роджерсу, своему бывшему тренеру по "Селтику", в качестве замены для Бена Чилуэлла, однако Артета намерен сохранить 23-летнего шотландца, который, наконец, закрепился в стартовом составе "канониров".



"Он никуда не уходит. Мне он очень нравится. Я под большим впечатлением от него. Каждый в клубе обожает Кирана, и он зарабатывает эту любовь каждый день своим отношением к людям, отношением к работе и энергией, которую он сюда приносит".



"Что касается его игры, то я доволен ей. Он очень хорошо адаптировался, он тот игрок, который выкладывается без остатка на каждой тренировке и в каждом матче. Он добавил нам мастерства".



"Он все еще так молод, ему нужно прибавить в определенных вещах, но он стал замечательным дополнением к команде", — цитирует Артету Evening Standard.