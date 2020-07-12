Гвардиола: "Эта команда заслуживает выступать в Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет оправдательный приговор и вернет его команду в Лигу Чемпионов.

Разгромив "Брайтон" со счетом 0:5 накануне, "Сити" гарантировал себе второе место по итогам этого сезона Премьер-Лиги.



Теперь "горожане" ожидают вердикта CAS по поводу своей апелляции, и Гвардиола убежден, что его команда заслуживает отмены санкций со стороны УЕФА.



"Сегодня мы достигли одной невероятной цели — квалифицировались в Лигу Чемпионов математически. Это минимальное требование в нашем клубе. И эти игроки делают это последние шесть или семь лет".



"Мы заслуживаем быть там, потому что мы добиваемся этого на поле. Надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам выступать в Лиге Чемпионов, потому что эта команда и эти игроки заслуживают этого", — сообщил Гвардиола Sky Sports.