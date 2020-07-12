Гвардиола: "Эта команда заслуживает выступать в Лиге Чемпионов"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет оправдательный приговор и вернет его команду в Лигу Чемпионов.
Разгромив "Брайтон" со счетом 0:5 накануне, "Сити" гарантировал себе второе место по итогам этого сезона Премьер-Лиги.
Теперь "горожане" ожидают вердикта CAS по поводу своей апелляции, и Гвардиола убежден, что его команда заслуживает отмены санкций со стороны УЕФА.
"Сегодня мы достигли одной невероятной цели — квалифицировались в Лигу Чемпионов математически. Это минимальное требование в нашем клубе. И эти игроки делают это последние шесть или семь лет".
"Мы заслуживаем быть там, потому что мы добиваемся этого на поле. Надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам выступать в Лиге Чемпионов, потому что эта команда и эти игроки заслуживают этого", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
12.07.2020 10:00
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Последние комментарии:
с каких это пор нарушители заслуживают играть в ЛЧ?!
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Команда - да, клуб - нет
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Эта команда мошенников не заслуживает играть в ЛЧ.
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КОРОЛЬ!!!
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Претензии не к игрокам же
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>>Надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам выступать в Лиге Чемпионов
А при чём тут УЕФА, если решение зависит от спортивного арбитражного суда?
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