Гвардиола: "Эта команда заслуживает выступать в Лиге Чемпионов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что в понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет оправдательный приговор и вернет его команду в Лигу Чемпионов.

Разгромив "Брайтон" со счетом 0:5 накануне, "Сити" гарантировал себе второе место по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

Теперь "горожане" ожидают вердикта CAS по поводу своей апелляции, и Гвардиола убежден, что его команда заслуживает отмены санкций со стороны УЕФА.

"Сегодня мы достигли одной невероятной цели — квалифицировались в Лигу Чемпионов математически. Это минимальное требование в нашем клубе. И эти игроки делают это последние шесть или семь лет".

"Мы заслуживаем быть там, потому что мы добиваемся этого на поле. Надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам выступать в Лиге Чемпионов, потому что эта команда и эти игроки заслуживают этого", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.07.2020 10:00

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  1. vav 12.07.2020 11:40 # vav
    с каких это пор нарушители заслуживают играть в ЛЧ?!

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  2. vyrentz 12.07.2020 11:05 # vyrentz
    Команда - да, клуб - нет

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  3. scouser2005 12.07.2020 10:51 # scouser2005
    Эта команда мошенников не заслуживает играть в ЛЧ.

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  4. scholes22 12.07.2020 10:43 # scholes22
    КОРОЛЬ!!!

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  5. drogba11cool 12.07.2020 10:41 # drogba11cool
    Претензии не к игрокам же

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  6. suddenly 12.07.2020 10:03 # suddenly
    >>Надеюсь, в понедельник УЕФА позволит нам выступать в Лиге Чемпионов

    А при чём тут УЕФА, если решение зависит от спортивного арбитражного суда?

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